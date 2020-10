HOME CRAZY HOME! - DAL PANIERE PIÙ GRANDE DEL MONDO ALLA CASA SULLE NUVOLE: LA “NOVELTY ARCHITECTURE” CON I SUOI FOLLI EDIFICI IN QUESTA CARRELLATA DI FOTO CHE RACCONTA LO STILE NATO NEGLI ANNI ’30 CHE PROMUOVEVA LA COSTRUZIONE DI PALAZZI DALLE FORME STRANE COME STRUMENTI DI MARKETING – C’È LA BIBLIOTECA DI KANSAS CITY COMPOSTA DA VENTIDUE COSTE GIGANTI DI LIBRI E LA MEGA ANATRA DI NEW YORK CHE…

Valerio Mariani per "it.businessinsider.com"

palazzo cestino da picnic

Il paniere più grande del mondo è stato venduto a 1,2 milioni di dollari, ed è stato un affare, dato che la richiesta iniziale era di 7,5 milioni di dollari. Non stiamo parlando di un contenitore di uova o michette ma di un palazzo, il Bread Basket Building, quartier generale della Longaberger, azienda produttrice di panieri e altro che ai tempi d’oro ha raggiunto il miliardo di dollari di vendita.

Una sede così originale, costruita nei pressi di Newark in Ohio e ben visibile dall’autostrada, fu fortemente voluta dal fondatore Dave Longaberger che investì 30 milioni di dollari nel 1997 per una struttura di 180mila metri quadri.

la casa sulle nuvole

Longaberger avrebbe voluto così tutte le sedi della società ma, forse fortunatamente, solo il quartier generale fu terminato prima della sua morte. Nonostante ciò, Longaberger riuscì a far costruire altri panieri giganti in Ohio, a Dresden, vicino al lago Eerie e a Frazeysburg, quest’ultimo riempiendolo di mele, ma non per uso ufficio o abitativo.

Il megapaniere è 160 volte più grande di un classico cestino da picnic e comprende due manici da 75 tonnellate e una placca dorata di 7 metri e mezzo con il nome dell’azienda. L’ipotesi di vendita, e di trasferimento del quartier generale in location più sobrie, si rese necessaria quando, a seguito della cessione dell’azienda, si realizzò che era meglio smettere di spendere 800mila dollari in tasse sulla proprietà.

Il Bread Basket Building è un esempio di “novelty architecture”, uno stile, se si può definire tale, nato negli Usa dopo gli anni ’30 grazie anche alla diffusione delle auto e, quindi, della mobilità. Gli edifici, spesso posti nelle vicinanze delle autostrade, rappresentano una funzione, un prodotto o anche una riproduzione come, per esempio, gli orribili alberghi di Las Vegas, diventando soprattutto uno strumento di marketing. Oltre agli alberghi di Sin City e ad altri esempi sparsi per il mondo che si limitano a riprodurre monumenti o luoghi famosi, esistono alcuni casi curiosi di “novelty architecture”, vediamoli.

La biblioteca comunale di Kansas City

la biblioteca comunale di kansas city

La facciata del parcheggio della biblioteca comunale di Kansas City, noto come The Community Bookshelf o Library District Parking Garage, è composta da ventidue coste giganti di libri, ognuna misura circa 7,6×2,7 metri. Il parcheggio fu terminato nel 2004 e la scelta derivò da una precisa richiesta dell’amministrazione pubblica che voleva qualcosa di veramente bello (!). I titoli dei libri sono stati scelti dopo una votazione pubblica.

La Grande Anatra di New York

La Grande Anatra si trova a Long Island, New York, ed è uno dei primi esempi di “novelty architecture”. Costruita nel 1931 da Martin Maurer, un allevatore di anatre che destinò l’edificio a rivendita dei suoi prodotti. Costruito da una struttura in ferrocemento applicata sopra un telaio in legno e una rete metallica, l’anatra è alta 6,1 metri, ha una lunghezza di 9,1 e un’ampiezza di 5,5. Gli occhi dell’anatra sono due fanali di una Ford Model-T. La struttura rientra nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici dal 1997 e ospita un negozio di souvenir.

la grande anatra di new york

Nello stesso filone rientra l’elefante Lucy costruito a Margate City, New Jersey. Costruito nel 1881 è alto sei piani, pesa 90 tonnellate ed è ricoperto da 12mila metri quadri di un tappeto di latta.

Randy’s Donuts

Icona indiscussa degli anni ’50 americani, la pasticceria Randy’s Donuts di Inglewood, California, aperta nel 1954, ha subito abbracciato la filosofia “novelty”. Il concept fu ideato da Henry J. Goodwin e prevedeva una ciambella dal diametro di circa 10 metri posizionata in verticale sopra il tetto dell’edificio. Successivamente furono aperte altre Donuts, tutte con la ciambella gigante e ben visibile sul tetto, con dimensioni variabili da 7 a 10 metri. Delle dieci pasticcerie aperte negli anni ’50, quattro sono ancora in attività e sono state immortalate in diversi film americani. La struttura in acciaio della ciambella viene ricoperta di gunite, un misto di cemento, sabbia e acqua utilizzato per i fondi delle piscine.

randy’s donuts

Il binocolo

Costruito a Venice, Los Angeles, California, il Binoculars Building è un edificio commerciale che presenta nella facciata l’opera Giant Binoculars degli artisti Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen. Realizzato in dieci anni per un’agenzia pubblicitaria è stato disegnato dall’architetto Frank Gehry. Si tratta di un palazzo da 7mila metri quadri e ora è sede dell’agenzia pr Ketchum.

Caffettiere ovunque

Di edifici a forma di caffettiera ce ne sono diversi, dal Nord Carolina allo Iowa, passando per la California, Virginia, lo stato di Washington e la Pennsylvania. Poche sono abitabili, la maggior parte sono appariscenti strumenti promozionali e la più grande sembra essere in Canada.

il binocolo

La casa sulle nuvole

Infine, usciamo dagli Stati Uniti per andare a Thorpeness, villaggio del Suffolk, Inghilterra orientale. L’edificio originario che fa da base alla casa sulle nuvole fu costruito nel 1923 per raccogliere l’acqua che arrivava dal vicino mulino. Esaurita la funzione primaria, il serbatoio fu mascherato e, nella sommità, fu realizzata una vera e propria casetta. Nel 1979 la struttura venne acquistata da un privato che la trasformò in un albergo di sole cinque stanze. La particolarità dell’edificio, alto 22 metri, è proprio la casetta rossa visibile da chilometri.

