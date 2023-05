HOMO CONDOMINI LUPUS – ALESSANDRO DE PASQUALE, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ANAIP, CHE RIUNISCE GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: “STA DIVENTANDO UN LAVORO PERICOLOSO. SEMPRE PIÙ SPESSO CI SONO LITI E AGGRESSIONI, STIAMO DIVENTANDO IL CAPRO ESPIATORIO” – “SULLE BOLLETTE SI LITIGA PER ORE SU POCHI EURO. UN AMMINISTRATORE MI HA RACCONTATO DI UN CONDOMINO CHE HA SCOPERTO CHE SULL’ACQUA GLI ERANO STATI ADDEBITATI 2,08 EURO DI TROPPO E…”

Estratto dell’articolo di Luigi Grassia per www.lastampa.it

ALESSANDRO DE PASQUALE ANAIP

«Fare l’amministratore sta diventando un lavoro pericoloso» dice Alessandro De Pasquale, presidente dell’associazione Anaip dei professionisti del settore. «Sempre più spesso ci sono liti e aggressioni, qualche mese fa a Roma in un’assemblea si è addirittura sparato».

Come se lo spiega?

«Siamo diventati il capro espiatorio. Se dobbiamo chiedere una rata più alta del previsto per il riscaldamento non è colpa nostra, e invece c’è chi ci tratta come se volessimo mettere le mani nelle tasche dei condomini. […]».

riunione di condominio 1

I problemi più urgenti che bisogna trattare quali sono?

«In questo momento è il Superbonus, che ha tempi stretti ed è stato cambiato con frequenza quasi mensile dai vari governi. Poi facciamo i salti mortali con il caro-energia. Quando i rendiconti vanno oltre le previsioni a volte è un dramma, c’è la pensionata che dice di non poter pagare. E come se non bastasse ci sono sempre più adempimenti normativi anti-incendio, anti-terremoto e per l’efficienza energetica, che comportano aumenti di costo e molta gente non si capacita di doverli pagare […]».

amministratore di condominio 7

Ma questa proliferazione normativa è almeno utile o provoca solo aggravi che la rendono ingestibile?

«All’estero è più facile gestire tutto, perché la proprietà tende a essere concentrata in mano alle società immobiliari […]. Invece in Italia la proprietà immobiliare è polverizzata fra moltissime famiglie e nelle assemblee di condominio bisogna mettere d’accordo persone con interessi diversi: c’è la famiglia facoltosa che non ha problemi, c’è l’anziana vedova che dice “ho 90 anni e non ha interesse a investire per migliorare l’edificio”, ci sono gli sposini che vorrebbero ma non hanno i soldi...».

È vero che gli italiani sono litigiosi per partito preso?

lite condominio 4

«Sulle bollette dell’acqua si litiga per ore su pochi euro. Un amministratore di Massa Carrara mi ha raccontato di un condomino che ha scoperto che sull’acqua gli erano stati addebitati 2,08 euro di troppo. L’amministratore gli ha fatto notare che ormai il verbale d’assemblea era ufficiale e immodificabile, ma ha tirato fuori di tasca sua i 2,08 euro e glieli ha dati in monetine».

Gli amministratori hanno sempre ragione?

«No, e non tutti hanno le competenze necessarie. In Anaip […] espulso dei colleghi che avevano fatto accordi illeciti con i fornitori, ma le associazioni degli amministratori sono tante e non tutte fanno lo stesso. […] Purtroppo, spesso è colpa dei condomini se ci si ritrova con un amministratore incompetente: si guarda solo al prezzo e si fanno gare atroci al ribasso a scapito della qualità».

lite condominio 3 lite condominio 1 ROMA - UNO SPOSO AVVERTE IL CONDOMINIO DELLA SERENATA E QUALCUNO GLI RISPONDE LASSA PERDE amministratore di condominio 3 amministratore di condominio 8 amministratore di condominio 4 amministratore di condominio 6 riunione di condominio 2 IL CORPO DI MASSIMO DE SANTIS NELL ANDRONE DEL CONDOMINIO