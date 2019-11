HONG KONG DA INCUBO: È MORTO LO STUDENTE PRECIPITATO DA UN PARCHEGGIO SOPRAELEVATO DURANTE LE PROTESTE LUNEDÌ SCORSO - E' LA PRIMA VITTIMA DALL'INIZIO DEGLI SCONTRI TRA POLIZIA E MANIFESTANTI - IL CASO DELLO STUDENTE DECEDUTO HA SCATENATO FLAH MOB E SIT-IN DI SOLIDARIETÀ DA PARTE DEGLI STUDENTI, FACENDO TEMERE AZIONI BEN PIÙ PESANTI DURANTE IL WEEKEND...

Chow Tsz-lok, studente di 22 anni della Hong Kong University of Science and Technology, è morto questa mattina per le gravi ferite alla testa riportate lunedì cadendo da un parcheggio vicino al quale c'era una protesta pro-democrazia e dove la polizia era intervenuta per disperdere la folla coi lacrimogeni. E' il primo caso di morte confermata per gli scontri tra dimostranti e polizia. Il tragico esito, reso noto dalla Hospital Authority, ha scatenato flah mob e sit-in di solidarietà da parte degli studenti, facendo temere azioni ben più pesanti nel weekend.

