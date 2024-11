A HONG KONG SONO CANI DA TARTUFO - UN ACQUIRENTE DELL'EX COLONIA BRITANNICA SI È AGGIUDICATO, CON UN RILANCIO DA CAPOGIRO DI 140 MILA EURO, IL LOTTO FINALE DELL’ASTA MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA, CHE CONTENEVA UNO "SPLENDIDO" TUBERO DA 905 GRAMMI - OLTRE AL LOTTO FINALE, SONO STATI BATTUTI ANCHE ALTRI TRE ESEMPLARI E UNA BARRIQUE DI NEBBIOLO: IN TOTALE È STATO RACCOLTO PIÙ DI 1 MILIONE DI EURO...

Estratto dell'articolo di Marcello Pasquero per www.corriere.it

caterina balivo all'asta mondiale del tartufo bianco

Vola a Hong Kong il lotto finale dell’Asta mondiale del tartufo bianco organizzato dall’Enoteca Regionale Cavour nel castello di Grinzane. Lo splendido tartufo gemello […] dal peso di 905 grammi è finito, a colpi di rilancio nell’ex protettorato inglese per la cifra record di 140 mila euro.

L’edizione numero 25 della kermesse ha permesso di raccogliere complessivamente 395.500 euro tra le sedi collegate di Hong Kong, Singapore, Vienna, Francoforte e, per la prima volta, Bangkok, destinati a progetti solidali in Italia e nel mondo. Altra sede collegata, la metropoli di Seoul. […]

Oltre al lotto finale, sono stati battuti da Caterina Balivo, affiancata dal curatore gastronomico Paolo Vizzari, altri tre esemplari di Tartufo Bianco d’Alba da 201, 235 e 505 grammi, andati a un imprenditore cheraschese e a uno varesotto, mentre il terzo volerà in Cina, acquistato dalla chef Zhou Ziling, titolare tra gli altri ristoranti del Silver Pot di Chengdu, una stella Michelin. Da segnalare anche l’assegnazione dell’ultimo lotto dell’Asta “Barolo en Primeur”, la barrique di nebbiolo numero quindici, aggiudicata a Hong Kong per 40.000 euro, portando il totale raccolto a 1.027.000 euro.

asta mondiale del tartufo bianco d alba 2

Tra gli ospiti anche Anna Foglietta e Andrea Bosca, testimonial dell’Associazione Every Child Is My Child Onlus, insieme a Luca Bizzarri e Stefania Rocca, insigniti ieri dell’onorificenza di Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, Vittorio Brumotti e il panificatore albese Fulvio Marino oltre a Claudio Sala e Clara Mondonico, figlia dell’indimenticato Emiliano.

asta mondiale del tartufo bianco d alba 1

[…]I fondi raccolti nell’edizione appena conclusa saranno destinati a Every Child Is My Child Onlus, l’Associazione Emiliano Mondonico e all’’Ospedale di North Kinangop in Kenya. Hong Kong destinerà i fondi all’Istituto Mother’s Choice (dedicata all’aiuto dei bambini più bisognosi), Singapore alla SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals), l'unica clinica veterinaria comunitaria di Singapore, Vienna ad Acker Österreich (ente benefico attivo per migliorare la comprensione e l’apprezzamento del cibo naturale, della sostenibilità e dell'agricoltura) e Francoforte alla Youth Cup per lo sport paralimpico giovanile. A Bangkok, i proventi dell’Asta andranno infine alla Border Patrol Police School Foundation, sotto il Patrocinio Reale di Sua Altezza Reale la Principessa Maha Chakri Sirindhorn.