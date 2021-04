UNA POLTRONA PER UE - VON DER LEYEN TORNA SUL SOFAGATE E ACCUSA MICHEL: “MI SONO SENTITA SOLA, COME DONNA E COME EUROPEA” - COME DAGO-ANTICIPATO, IL CASO DELLA SEDIA MANCANTE ALTRO NON E’ CHE UN TRAPPOLONE CONTRO LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, LA RIVALITA’ CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO MICHEL CHE SPIEGA PERCHE’ NON HA REAGITO...