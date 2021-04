HOT STYLES - LA POPSTAR INGLESE, HARRY STYLES, GIRERA' SCENE GAY "MOLTO REALISTICHE" NEL NUOVO FILM DI AMAZON STUDIOS "MY POLICEMAN" - BASATO SULL'OMONIMO ROMANZO, RACCONTA LA STORIA DELL'AGENTE TOM BURGESS E DELLA SUA RELAZIONE OMOSESSUALE NEGLI ANNI 50 - "HARRY FARA' SESSO SULLO SCHERMO E VOGLIONO CHE SEMBRI IL PIU' REALISTICO POSSIBILE"

Dagotraduzione dal New York Post

Fa caldo qui dentro?

Harry Styles

Se è così, potrebbe essere grazie a Harry Styles e ai produttori del prossimo film di Amazon Studios «My Policeman».

Basato sull'omonimo romanzo del 2012 dell'autrice britannica Bethan Roberts, la storia vede Styles nei panni dell'agente Tom Burgess, un uomo intrappolato in un sordido triangolo amoroso tra sua moglie, Marion, interpretata da Emma Corrin ("The Crown"), e l'amante Patrick, interpretato da David Dawson (“Peaky Blinders”).

Finora sono stati rivelati pochi dettagli preziosi sul film, a parte un bocconcino estremamente succoso da un "insider", che ha detto al Sun questa settimana che le scene condivise tra Styles, 27 anni, e Dawson, 38, saranno sicuramente eccitanti.

Emma Corrin interpreterà l'insegnante di scuola Marion Burgess, il cui marito dell'agente di polizia, Tom, rimane coinvolto in una relazione amorosa omosessuale.

«Harry farà sesso sullo schermo e vogliono che sembri il più reale possibile», hanno affermato.

My Policeman Harry Stiles

«Il piano è di girare due giochi tra Harry e David, poi un'altra scena in cui Harry è nudo da solo», ha continuato la fonte. «Non sarà lasciato molto all'immaginazione».

La produzione è in corso a Brighton, a circa due ore da Londra, sulla costa meridionale del Regno Unito, dove si dice risiedano i protagonisti del libro.

Ambientato negli anni '50, un periodo in cui l'omosessualità era illegale in Gran Bretagna, la storia racconta di Marion, moglie abbandonata che tenta di far arrestare il mister di suo marito Tom per via della loro relazione sessuale illecita.

Harry Styles

«Harry si sta dedicando a questo nuovo ruolo ed è davvero entusiasta della sfida, anche se è un compito arduo», ha aggiunto l'insider di Sun. «Vuole sempre fare cose che la gente non si aspetterebbe e sfidare ciò che la gente pensa di lui - e questo film lo farà davvero».

The Policeman

Questo progetto segna la più grande svolta sullo schermo di Styles da "Dunkirk" del 2017, in cui la pop star interpretava un soldato quasi silenzioso sui campi di battaglia della Seconda guerra mondiale.

David Dwason Emma Corrin