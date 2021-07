HOUSE OF VATICAN - I SOLDI DEL CONCERTO DI BAGLIONI “SPARITI”, LE SPESE DELLA MAROGNA, L’AFFARE DELL’OSPEDALE DI OLBIA: ALBERTO PERLASCA ACCUSA BECCIU SU TUTTA LA LINEA (E LUI LO QUERELA) - RANCORE? VENDETTA? MACCHÉ! PERLASCA DICE DI ESSERE VITTIMA DI GROOMING, “LA TECNICA UTILIZZATA DAI PREDATORI PER INTRODURSI SURRETTIZIAMENTE, ATTRAVERSO I SENTIMENTI, NELL'ANIMO DELLE PROPRIE VITTIME” …

Gianluca Paolucci per "la Stampa"

I soldi «spariti» del concerto di beneficenza di Claudio Baglioni in Vaticano nel dicembre del 2016. Il ruolo dietro le quinte del cardinale Angelo Becciu durante le indagini. L'affare dell'ospedale di Olbia con la Qatar Foundation. Le percentuali di Mincione. Le spese di Cecilia Marogna e i fondi ai fratelli del Cardinale. Le manovre tra le gerarchie vaticane all'epoca dello scandalo di Vatileaks.

Alberto Perlasca è un fiume in piena quando, il 31 agosto 2020, si presenta agli inquirenti vaticani che stanno indagando sullo scandalo dei fondi della Segreteria di Stato. Ha chiesto di essere interrogato di nuovo, dopo un primo interrogatorio nell'aprile precedente e dichiara di riconoscere «di aver sottovalutato l'importanza dell'interrogatorio del 29 aprile e di esservi giunto impreparato, forte solo della mia convinzione di essere innocente».

Perlasca, anche lui inizialmente indagato ma poi uscito dall'inchiesta, diventerà il principale accusatore del suo ex superiore, Angelo Becciu. Martedì, a margine della prima udienza del processo, Becciu - che ha sempre respinto le accuse - ha annunciato tramite il suo avvocato che querelerà Perlasca.

Perlasca dice non essere mosso da rancore o da sentimenti di vendetta, ma di essere vittima di grooming: «È la tecnica utilizzata dai predatori per introdursi surrettiziamente, attraverso i sentimenti, () nell'animo delle proprie vittime»-. Perlasca si presenta agli inquirenti (il promotore di giustizia Gian Piero Milano e l'aggiunto Alessandro Diddi) senza l'avvocato dopo che quest' ultimo gli ha chiesto di valutare una difesa congiunta con monsignor Mauro Carlino: «Riconosco in ciò la mano del cardinale Becciu, nel tentativo di intorbidire, a suo vantaggio, le acque».

Perlasca racconta anche come Becciu «mi ha fatto credere che (il licenziamento di alcuni funzionari della Segreteria di Stato il 30 aprile 2020, ndr.) era frutto di un accordo di Monsignor Pena Parra con i giudici e che quindi il processo non si sarebbe mai celebrato».

Da qui parte il racconto di Perlasca, con un memoriale letto durante l'interrogatorio e allegato ai documenti processuali. Le difese hanno chiesto che venga fornita anche la registrazione video. Perlasca inizia dalla vicenda del palazzo di Londra, ma racconta anche che Becciu chiese di inviare denaro alla Marogna anche dopo la sua uscita dalla Segreteria di Stato.

La vicenda è quella del presunto riscatto per una suora rapita in Colombia, circa 500 mila euro in una decina di versamenti finiti invece alla Marogna. Due dei versamenti vennero effettuati dopo l'uscita di Becciu dalla Segreteria ma su richiesta dello stesso Becciu. Il giorno del primo bonifico era stata costituita dalla Marogna la società in Slovenia e i fondi spesi poi in beni di lusso.

«I soldi spariti del concerto di Baglioni (avevano incassato 4 milioni)». Inizia così invece uno dei passaggi inediti del racconto di Perlasca. Il riferimento è al concerto che Claudio Baglioni ha tenuto in Vaticano, nell'Aula Nervi, il 16 dicembre del 2016. Un evento di beneficenza, che doveva servire per raccogliere fondi per un ospedale a Bangui - capitale della Repubblica Centrafricana - e per il terremoto in Italia Centrale di quello stesso anno. Nella ricostruzione che Perlasca effettua agli inquirenti vaticani, il monsignore ricorda come l'ospedale di Bangui «tutti sanno avere un posto del tutto speciale nel cuore del Santo Padre».

Per il concerto, ricorda Perlasca, «alla Segreteria di Stato arrivarono 600 o 700 mila euro!!! Non mancai di rappresentare a monsignor Becciu tutta la mia delusione: tanto clangore, per soli 700 mila euro!!! (...) Non osai fare cattivi pensieri, ma le cose mi rimanevano ugualmente non chiare». Dalle verifiche effettuate, altri 700 mila euro raccolti con l'evento vennero destinati, come previsto, alle vittime del terremoto e questa parte non passò dalla Segreteria di Stato.

