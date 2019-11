HOUSTON, ABBIAMO LA RELAZIONE LESBO! – ROBYN CRAWFORD, L’AMICA E CONFIDENTE PIÙ STRETTA DI WHITNEY HOUSTON, PARLA DELLA STORIA D’AMORE CHE HA AVUTO CON LA CANTANTE QUANDO ERANO ENTRAMBE ADOLESCENTI NEGLI ANNI ’80 – LA LORO RELAZIONE SI È INTERROTTA QUANDO LA STAR HA FIRMATO IL SUO PRIMO CONTRATTO DISCOGRAFICO, MA ROBYN LE È RIMASTA ACCANTO PER TUTTA LA VITA: “UN GIORNO VENNE DA ME E MI DISSE CHE DOVEVAMO INTERROMPERE LA NOSTRA STORIA PERCHÉ…” - VIDEO

Robyn Crawford, l’amica e confidente più stretta di Whitney Houston, per la prima volta mette a nudo la storia d’amore poi trasformata in amicizia tra lei e la cantante morta a 48 anni. Crawford, 58 anni, ha raccontato di aver trascorso oltre tre decenni al fianco di Houston e di aver avuto una relazione con lei negli anni ‘80 nel libro di memorie “A Song For You: My Life with Whitney Houston”.

«Sono arrivata al punto in cui ho sentito il bisogno di difendere la nostra amicizia» ha scritto Crawford in un estratto pubblicato nel numero di People di questa settimana. «Ho sentito l’urgenza di rivelare l’incredibile donna che era al di là del talento». Crawford aveva 19 anni quando incontrò Houston, che aveva 17 anni, mentre lavoravano in un campo estivo a East Orange, nel New Jersey, nel 1980.

Le due si innamorarono, ma trasformarono la relazione in un amore platonico dopo che Houston firmò il suo contratto con il produttore Clive Davis. Crawford ha raccontato che Houston ha interrotto la loro relazione fisica nel 1982, dandole una Bibbia blu: «Mi disse che non dovevamo avere più rapporti perché questo rendeva il nostro viaggio più difficile. Aggiunse che se le persone lo avessero scoperto, lo avrebbero usato contro di noi. Era così negli anni ’80. Whitney inoltre mi disse che la madre, la cantante gospel Cissy Houston, le aveva detto che non era naturale che due donne fossero così vicine. E noi lo eravamo».

Crawford ha detto di aver rispettato il suo desiderio. «Ho trovato conforto nel mio silenzio» ha scritto. La coppia, però, ha mantenuto un'amicizia stretta alimentando anni di speculazioni sulla sessualità di Houston. «Non abbiamo mai parlato di etichette, come lesbiche o gay - ha spiegato Crawford – Vivevamo le nostre vite e speravo che potesse andare avanti così per sempre. Volevamo stare insieme, e questo significava tanto per noi».

La donna ha rivelato che la loro storia d’amore è solo una parte di un legame duraturo avuto Houston. «Whitney sa che l'ho amata e so che ha amato me - ha scritto Crawford - Ci siamo ripromesse di starci accanto».

Negli anni successivi, Houston ha avuto una storia d’amore prima con Eddie Murphy e poi con la stella del calcio Randall Cunningham. Nel 1992 si è sposata con Bobby Brown (Crawford era la damigella d’onore) e un anno dopo è nata Kristina Brown.

Il tumultuoso matrimonio della coppia ha fatto spesso notizia e i due hanno divorziato nel 2007.

Houston è morta a 48 anni nel 2012 a Beverly Hills, in California. Un rapporto del coroner indicava che la cantante, che aveva lottato contro l'abuso di sostanze, era annegata accidentalmente nella vasca da bagno a causa di una malattia cardiaca e per l’uso di cocaina. Sua figlia, Bobbi, è morta tre anni dopo in un incidente legato alla droga nel bagno della sua casa in Georgia.

Oggi Crawford lavora come istruttrice di fitness e vive una vita tranquilla con la sua compagna Lisa Hintlemann e i loro due figli adottivi. «Volevo dare il giusto peso alla sua eredità – ha detto - Darle rispetto e condividere la storia di chi era prima del successo». La madre di Houston, Cissy, quando ha parlato della possibilità che la figlia fosse lesbica nel 2013 con Oprah, ha detto che avrebbe avuto dei seri problemi nell’accettarlo.

