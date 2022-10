IANNONE SBANDA SULLE CURVE DI ELODIE – ARCHIVIATA LA STORIA CON MARRACASH, LA CANTANTE NON SI NASCONDE PIÙ E VIENE PIZZICATA CON LA SUA NUOVA FIAMMA: I DUE SI SONO CONCESSI UNA FUGA D'AMORE A MADRID DOVE SONO STATI PAPARAZZATI DA “CHI” MENTRE CAMMINANO MANO NELLA MANO E SI SLINGUAZZANO – POCO TEMPO FA I DUE AVEVANO CONDIVISO SUI SOCIAL IL PRIMO SELFIE DI COPPIA E…

Elisabetta Murina per www.fanpage.it

elodie andrea iannone 3

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più. Dopo il loro debutto sui social come coppia, la cantante e il pilota di Moto GP sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una fuga d'amore a Madrid, dove appaiono complici e innamorati. Una storia d'amore nata questa estate, con molta prudenza, che ora è sbocciata e prosegue a gonfie vele.

Le foto di Elodie e Iannone insieme a Madrid

elodie andrea iannone 2

Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato la coppia durante una romantica vacanza nella capitale spagnola, città dove per la prima volta hanno anche pubblicato sui rispettivi social uno scatto insieme. Elodie e Andrea Iannone passeggiano felici, tenendosi per mano e scambiandosi teneri baci. Il pilota mette una mano intorno alla spalla della cantante e intreccia le sue mani a quelle della compagna, segno di un amore ormai sbocciato e non più vissuto nell'ombra. Sembra che ormai siano lontani i tempi in cui Elodie non era sicura di quello che stava accadendo nella sua vita sentimentale.

Le prime foto di coppia sui social

Sempre mentre si trovavano a Madrid, Elodie e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto sui social come coppia. Hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram la prima foto insieme, un tenero scatto in cui lei sorride mentre lui le dà un bacio sulla fronte. Il loro debutto su Instagram è la prova di un amore non più solo un flirt estivo, anzi, una storia che procede nella giusta direzione.

elodie andrea iannone 1

La prudenza ha fatto spazio ai sentimenti e sono lontani i tempi in cui Elodie, ospite a Verissimo, appariva quasi intimidita dai gossip. "Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, lui mi piace. Ma stiamo insieme da un mese, è presto. Lui è un bravo corteggiatore", diceva di Iannone.

ELODIE ANDREA IANNONE 3 ANDREA IANNONE ELODIE elodie e andrea iannone foto chi elodie e andrea iannone foto chi 5 elodie si gusta un gelato foto chi elodie e andrea iannone foto chi elodie e andrea iannone foto chi 7 elodie e andrea iannone foto chi 6 elodie e andrea iannone foto chi elodie e andrea iannone foto chi 2 CORONA SU IANNONE E ELODIE iannone elodie iannone elodie 2 ELODIE ANDREA IANNONE