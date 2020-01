IDEE CHE SEMPLIFICANO LA VITA – QUESTE SOLUZIONI BANALI VI FARANNO ESCLAMARE: “PERCHÉ NON CI HO PENSATO PRIMA!” – DAL MATERASSO GONFIABILE PER IL SEDILE POSTERIORE DELL’AUTO AL SEMAFORO PER ANZIANI FINO AL RISTORANTE CHE PROPONE IL SAPONE INODORE PRIMA DI SEDERSI A TAVOLA E QUELLO PROFUMATO DOPO I PASTI…

DAGONEWS

semaforo per anziani

Una galleria di gadget stranamente utili dimostra quanto possono essere creative le persone e quanto tempo, in certi casi, si impiega per arrivare a soluzioni banali.

Tra le invenzioni, condivise sui social da Brightside, c'è un bizzarro letto gonfiabile che si adatta al sedile posteriore dell'auto per un riposino in sosta. C’è il ristorante che offre il vano per il cellulare sotto al vetro del tavolo e in Svizzera gli sciatori possono mettere la loro attrezzatura nel vano portaoggetti integrato nella sedie.

tempo rimanente ciclo lavaggio lavastoviglie

Chi ha difficoltà a parcheggiare non dovrà far altro che seguire le linee tracciate sul muro mentre agli anziani non basta che schiacciare un pulsante al semaforo per richiedere maggiore tempo per attraversare le strisce pedonali. A New York un ristorante offre un sapone inodore prima di sedersi a tavola e uno profumato per dopo i pasti.

segnalatore pioggia in ascensore per non dimenticare ombrello come tenere al caldo o al freddo le bevande mega tenda in vacanza linee sul muro per parcheggiatori imbranati distributore per cani gonfiabile per riposare sui sedili posteriori il lato corto del lenzuolo il tavolo ha uno spazio per il telefono sotto il vetro sapone profumatore e non se si deve anocra pranzare