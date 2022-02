LE IDIOZIE DEI PADRI NON RICADONO SUI FIGLI – È ARRIVATO LO STOP DEL GIUDICE AI GENITORI DI MODENA CHE VOLEVANO SOLO SANGUE DI NO VAX PER IL FIGLIO DI DUE ANNI: IL PICCOLO, AFFETTO DA UNA CARDIOPATIA E BISOGNOSO DI UN INTERVENTO CHIRURGICO, SARÀ OPERATO NONOSTANTE LA CONTRARIETÀ DELLA MADRE E DEL PADRE CHE SI OPPONEVANO DOPO AVER ABBOCCATO ALLA BUFALA SUI VACCINI OTTENUTI DAGLI EMBRIONI…

Riccardo Rimondi per “La Stampa”

no vax e no green pass 3

Non ci sono problemi di sicurezza sul sangue fornito dal centro trasfusionale regionale dell'Emilia-Romagna, quindi nemmeno obiezioni di coscienza che tengano: il bambino del Modenese di due anni seguito dal policlinico Sant' Orsola di Bologna perché affetto da una cardiopatia e bisognoso di un intervento chirurgico sarà operato, nonostante la contrarietà dei suoi genitori a trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19.

bimbo ospedale 3

Un rifiuto dettato da ragioni religiose abbinate alla bufala sui vaccini ottenuti dagli embrioni. Il giudice tutelare di Modena ha inoltre stabilito che l'interesse del minore è essere operato al più presto a tutela della sua salute. E così ha accolto il ricorso dell'ufficio legale del Sant' Orsola, nominando inoltre la dg dell'azienda ospedaliera, Chiara Gibertoni, curatore speciale del bambino in relazione a questa vicenda: in sostanza, potrà firmare il consenso informato per l'operazione.

no vax e no green pass 1

Ad assistere la famiglia, che valuta se fare o meno ricorso, l'avvocato Ugo Bertaglia, che rileva come i suoi assistiti non abbiano «mai negato il consenso all'intervento e lo hanno ribadito al giudice». Resta il fatto che fossero contrari a trasfusioni di sangue di persone vaccinate per il proprio figlio «per motivi di carattere religioso». Al punto da lanciare un passaparola nelle chat di No Vax su Telegram per trovare donatori.

bimbo ospedale 2

Il surreale braccio di ferro con l'ospedale è andato avanti diverse settimane e nel frattempo, il 2 febbraio, la Procura per i minorenni si è attivata presso il Tribunale minorile per chiedere di valutare anche un'eventuale limitazione della potestà genitoriale.

no vax cure

La famiglia fra l'altro è residente a Sassuolo, il cui sindaco Gian Francesco Menani nei giorni scorsi è stato costretto a un rimpasto di mezza giunta per sostituire tre assessori No Vax (di cui una era la vicesindaca). Il caso del Sant' Orsola, ieri, ha mandato su tutte le furie anche l'Avis, il cui presidente Gianpietro Briola ha annunciato che l'associazione depositerà denunce alle autorità giudiziarie contro le fake news sui vaccini.

no vax e no green pass 2 no vax e no green pass 5 no vax e no green pass 4 bimbo ospedale 1