IERI, GEORGIA E DOMANI – A BARI DUE LADRI GEORGIANI PESTANO UN CARABINIERE E GLI FRATTURANO LA COLONNA VERTEBRALE DOPO AVER TENTATO UN FURTO IN DUE UFFICI –QUANDO HANNO VISTO I CARABINIERI HANNO SUBITO TENTATO LA FUGA SCAGLIANDOSI CONTRO UN MILITARE, COLPENDOLO CON CALCI E PUGNI E…

Emanuela Carucci per www.ilgiornale.it

ladri

Si chiamano Kakhaber Akhalaia e Irakli Papava. Hanno 38 e 37 anni. Si tratta di due uomini di origine georgiana, colti in flagranza di reato e processati per direttissima per un tentativo di furto in due uffici. È accaduto ad Altamura, un Comune in provincia di Bari. La cosa ancora più grave è che si sarebbero scagliati contro i carabinieri intervenuti sul posto. Ad uno dei militari i due ladri hanno provocato una frattura alla colonna vertebrale. Ora i georgiani sono accusati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

carabiniere

I due topi d'appartamento si sarebbero introdotti all'alba di ieri in uno stabile del centro cittadino dove si trovano gli uffici dell'assicurazione Alleanza e uno studio antinfortunistica Bce, come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". I vicini di casa hanno sentito i rumori e hanno subito allertato i carabinieri. I malfattori, infatti, erano riusciti ad entrare nei due appartamenti forzando le serrature delle porte. Alla vista dei militari, i georgiani avrebbero tentato la fuga scagliandosi contro e ferendo uno di loro. Hanno colpito l'uomo con calci e pugni causandogli una frattura chiusa alla colonna vertebrale giudicata guaribile in trenta giorni.

ladro appartamento 1 carabinieri carabinieri viterbo blitz anti mafia 6