IERI ORGIA, MA DOMANI… - È STATO ARRESTATO R. KELLY, LA STAR DEL R&B GIÀ AL CENTRO DI ACCUSE DI VIOLENZA E MANIPOLAZIONE DA UN FOLTO NUMERO DI DONNE: IL CANTANTE È FINITO IN CARCERE PER PEDOPORNOGRAFIA, TRAFFICO SESSUALE E INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA - IL MUSICISTA, SOLTANTO NEGLI ULTIMI MESI, È STATO RAGGIUNTO DA DIECI DENUNCE, TUTTE INERENTI A…(VIDEO)

Da "www.repubblica.it"

r. kelly 1

Giovedì notte a Chicago è stato arrestato R. Kelly, la star del R&B già al centro di accuse di violenza e manipolazione da un numero altissimo di donne. Il cantante è stato colpito dalla polizia di tredici atti d'accusa compresi pedopornografia, traffico sessuale e intralcio alla giustizia. Si suppone che il musicista venga trasferito a New York per il processo.

r. kelly e lady gaga

Alcune delle accuse risalgono fin dagli anni Novanta, il musicista soltanto negli ultimi mesi è stato raggiunto da dieci denunce a febbraio e undici a maggio, tutte inerenti abusi sessuali. Il documentario Surviving R. Kelly e la docuserie R. Kelly dopo la bufera hanno contribuito a sollevare il dibattito su di lui.

r. kelly 3

Tra le conseguenze dell'emergere di tutte queste accuse il fatto che la sua etichetta la RCA lo abbia scaricato e che Lady Gaga abbia deciso di cancellare da ogni piattaforma Do What U Want (With My Body), il brano che aveva inciso in duetto con lui.

r. kelly 2 r kelly accusati di vari stupri su minori r kelly 1 r kelly surviving r kelly 3 r. kelly 1 r. kelly 2 r. kelly 4 surviving r kelly r kelly celine dion aaliyah e r kelly r kelly menage a trois con minorenni r kelly lady gaga r kelly 5 r kelly 10 r kelly 2 r kelly 3 r kelly 4 r kelly 7 r kelly 9 r kelly 8 r kelly 6 r. kelly 3