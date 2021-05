4 mag 2021 14:04

IERI PREPARAVI LA CENA, OGGI LA CENA SEI TU - IN COLORADO UNA DONNA E' STATA SBRANATA DA UN ORSO MENTRE PORTAVA A SPASSO IL CANE - I SUOI RESTI SONO STATI RITROVATI NELLO STOMACO DI MAMMA ORSA E DEI SUOI CUCCIOLI, POI UCCISI DAGLI AGENTI - I CONSIGLI DEI GUARDIACACCIA: "SE INCONTRATE UN ORSO, PARLATEGLI A BASSA VOCE. NON SCAPPATE E NON ARRAMPICATEVI SUGLI ALBERI. E SE VI ATTACCA, REAGITE. INUTILE FINGERSI MORTI"