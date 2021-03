ILARIA CUCCHI DIEDE DELLO “SCIACALLO” A SALVINI: ASSOLTA. PER IL GIUDICE DIRE CHE ERA “SOTTO EFFETTO DEL MOJITO” È DIRITTO DI CRITICA. VITTORIO SGARBI INSORGE: "PROVATE A DARE DELLO 'SCIACALLO' A UN MAGISTRATO: VEDIAMO SE I SUOI COLLEGHI INVOCHERANNO IL DIRITTO DI CRITICA…” – SALVINI ALL’EPOCA AVEVA RIBATTUTO A ILARIA CUCCHI: “LA DROGA FA MALE”. E FRANCO GABRIELLI, ALLORA CAPO DELLA POLIZIA, L’AVEVA BACCHETTATO…

Il giudice assolve Ilaria Cucchi. Per il tribunale di Milano dire che Matteo Salvini "parla sotto effetto del Mojito, è uno sciacallo" non è un reato bensì diritto di critica. Una sentenza, quella giunta dopo la querela presentata dal leader della Lega, che non trova d'accordo Vittorio Sgarbi.

Il parlamentare più puntuale che mai si è lasciato andare a una semplice osservazione: "Provate a dare dello 'sciacallo' a un magistrato: vediamo se i suoi colleghi invocheranno il diritto di critica", cinguetta con tono polemico.

Il botta e risposta tra Salvini e la sorella di Stefano Cucchi risale a mesi fa quando l'ex ministro commentò la condanna a 12 anni dei Carabinieri imputati di omicidio preterintenzionale ai danni del giovane con la frase: "Questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque".

"Uno sfregio evidente - lo ha a sua volta definito Ilaria -, ripetuto e riaffermato in varie occasioni, alla nostra lunghissima battaglia per la verità e la giustizia sulla morte di Stefano". E ancora: "Non ho potuto fare a meno di reagire" e "in varie interviste e anche su questa pagina l’ho accusato di approfittare cinicamente delle disgrazie altrui per strumentalizzazioni politiche di basso livello".

Da qui la frase incriminata: "Ho definito Salvini ‘uno sciacallo' – e non sono certo stata la prima – e di ‘essere fuori dal mondo e di parlare evidentemente ancora sotto gli effetti del Mojito'". Ad oggi la sorpresa: "Il Tribunale di Milano ha ritenuto che le mie espressioni, sicuramente molto forti, fossero tuttavia giustificate e "pertinenti" al contesto. Insomma il Giudice ha ritenuto che io ho esercitato in maniera più che legittima il mio diritto di critica. Il Senatore Matteo Salvini se ne faccia una ragione".

Salvini a Ilaria Cucchi: “La droga fa male”

Salvini aveva commentato così all’epoca le parole di Ilaria Cucchi. Queste le sue parole: “Non entro nella mente di nessuno, la droga fa male, punto. La giustizia fa il suo corso ma che la droga faccia male ai nostri ragazzi è un fatto. Mi ha querelato Carola, la Cucchi, va bene. Siamo in democrazia”.

Anche Gabrielli aveva bacchettato Salvini

“Credo che quanti, negli anni, hanno dato giudizi avventati sulla vicenda Cucchi dovrebbero oggi chiedere scusa ai familiari, ma vedo un approccio manicheo e giudizi espressi con l’emotività del momento”. Cosi aveva detto all’epoca l’allora Capo della Polizia, Franco Gabrielli.

