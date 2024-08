FINALMENTE SONO LIBERA, SONO IN MONTAGNA, NEI BOSCHI. MI STO RIGENERANDO E STO RIENTRANDO IN CONTATTO CON ME STESSA.

Estratto dell’articolo di www.open.online

ilaria salis in vacanza nei boschi

«Finalmente sono libera, sono in montagna, nei boschi. Mi sto rigenerando e sto rientrando in contatto con me stessa». Con questo messaggio l’europarlamentare Ilaria Salis, ex detenuta in Ungheria ed eletta al Parlamento europeo nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra, ringrazia i suoi followers.

«Non sempre riesco a rispondere. Il carcere prima, l’attenzione mediatica e le centrifughe di Bruxelles e Strasburgo mi stanno prendendo tantissime energie: ora ho bisogno di raccoglimento prima di tornare a combattere con più determinazione di prima. Avremo occasione di incontrarci già da settembre», ha detto l’europarlamentare. […]

