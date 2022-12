LE STORIE INSTAGRAM DI MICHELLE HUNZIKER E ILARY BLASI DA ST. MORITZ

ilary blasi con il nuovo fidanzato bastian e michelle hunziker a st moritz

1. MICHELLE PORTA ILARY A SCIARE. MA LA RISPOSTA STUPISCE TUTTI

Da www.corrieredellosport.it

Prosegue la vacanza da sogno di Ilary Blasi. L'ormai ex moglie di Francesco Totti si trova in Svizzera, a St Moritz, per il ponte dell'8 dicembre insieme al nuovo compagno Bastian e all'amica Michelle Hunziker. Ilary, che si trova nello splendido Kulm Hotel struttura da (almeno) 1200 euro a notte, si è concessa una giornata sulla neve insieme alla conduttrice svizzera, documentando il tutto sui social.

Ilary Blasi stupisce tutti

michelle hunziker e ilary blasi di ritorno dallo sci a st moritz

In una storia Instagram si può infatti vedere le due amiche salire su una montagna per prepararsi a sciare. "Sei pronta?", chiede la Hunziker ad Ilary Blasi. La risposta dell'ex moglie di Totti è però incredibile: "No, ma per niente".

2. ILARY BLASI, FUGA D'AMORE CON BASTIAN A ST. MORITZ, LE FOTO DELL'HOTEL EXTRA LUSSO (CON VISTA MOZZAFIATO)

Da www.today.it

Il ponte dell'Immacolata per Ilary Blasi si preannuncia super hot. La conduttrice tv, infatti, ha deciso di trascorrere il lungo ponte dell'8 dicembre in compagnia della sua nuova fiamma, il tedesco Bastian che da poche settimane le ha rubato il cuore.

La Blasi, infatti, dopo il gossip sul suo nuovo "toy boy" spuntato fuori dopo la difficile separazione con l'ex marito Francesco Totti, ha deciso di uscire allo scoperto senza più nascondere di star frequentando un uomo molto più giovane di lei con cui sembra avere voglia di divertirsi e vivere momenti spensierati.

ilary blasi e bastian a st moritz

E proprio per potersi rilassare in piena leggerezza e concedersi una piccola fuga romantica, Ilary, che ormai è lontana dai riflettori e dall'Italia da un po', ha optato per una location di montagna in Svizzera, St. Moritz, dove ha prenotato una stanza in un luxury hotel da più di mille euro a notte (un po' più economico dell'ultimo in cui ha alloggiato con il fidanzato tedesco) con tanto di piscina interna ed esterna, spa, campi da golf, tennis, palestra e una vista mozzafiato sulle montagne innevate.

Vista che non poteva mancare nella suite della Blasi e di Bastian, con tanto di camino interno, che si affaccia proprio su un panorama mozzafiato fatto di monti, neve, un meraviglioso lago e tutta la magia di questa meravigliosa città di montagna nel periodo natalizio.

le stories di ilary blasi da st moritz

Ilary passerà, quindi, qualche giorno di passione con il suo nuovo ragazzo, lontano dai drammi familiari e dai figli per godersi un po' di relax, coccole e intimità insieme al suo Bastian che è tornato a farla sorridere e divertire dopo tanto tempo.

Così, tra lusso sfrenato, tanta passione, la compagnia giusta, il tutto in una location da favola, siamo sicuri che Ilary passerà un ponte dell'Immacolata indimenticabile e ci farà venire un po' di invidia con le sue storie Instagram che mostreranno ogni dettaglio della sua vacanza da favola ad alta quota.

2. ILARY BLASI, MICHELLE HUNZIKER E MELISSA SATTA: REUNION DI DONNE SINGLE A SAINT MORITZ. LE STORIES SU INSTAGRAM

Niccolò Dainelli per www.leggo.it

La stagione invernale non ha inizio fino a quando i Vip non si concedono la prima fuga tra le montagne innevate. E nelle ultime ore tre volti noti del mondo dello show business italiano, ma soprattutto tre donne chiacchieratissime del gossip hanno scelto come meta San Moritz. Nel giro di poche ore Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Melissa Satta sono giunte nella celebre meta turistica invernale svizzera e in tanti si stanno chiedendo se sia una reunion pianificata tra single, o solo una grandissima coincidenza.

michelle hunziker e ilary blasi a st moritz

Per mesi hanno riempito le pagine e le copertine dei giornali scandalistici. Le tre dive italiane si sono sfidate, senza volerlo, a colpi di rumors e indiscrezioni a causa delle loro rotture con i compagni di vita. Se da un lato la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha optato per la separazione con Francesco Totti, Michelle Hunziker ha detto addio (per sempre?) all'ex marito Tomaso Trussardi, mentre Melissa Satta ha comunicato su Instagram la fine della relazione, durata due anni, con il suo Mattia Rivetti.

Ma quei capitoli del loro recente passato sembrano essere già archiviati per quasi tutte loro. Mentre l'ex velina all'età di 36 anni sembra aver riscoperto la felicità della solitudine volando a Miami, le altre due showgirl stanno riscoprendo la gioia dell'amore. Non è più un segreto, infatti, che Ilary abbia trovato sollievo tra le braccia vigorose di Bastian, il nuovo fidanzato «vichingo» che sembra aver cancellato dalla testa della Blasi, l'ex marito Francesco Totti.

Ma in tre rotture, completamente diverse, c'è anche chi ha optato per ricucire il rapporto che si era logorato nel tempo. Michelle Hunziker, infatti, dopo la piccola parentesi con il bel medico Giovanni Angiolini, ha deciso di riprovarci con l'ex marito Tomaso Trussardi. I due sono stati avvistati sempre più spesso insieme e in atteggiamenti sempre più complici.

L'annuncio social

michelle hunziker e ilary blasi a st moritz 2

Sempre molto attive sui social le tre hanno condiviso molte storie dalla meta gettonatissima delle vacanze invernali. Se da un lato Ilary Blasi si è limitata a informare i suoi follower del suo arrivo in Svizzera con il cartello stradale, per poi svelare la camera d'albergo dove soggiornerà, Michelle Hunziker ha optato per un video in cui rivela: «Arrivata nella mia patria... ed è sempre magia», inquadrando la vista che lascia senza fiato alle sue spalle. Melissa Satta, dal canto suo, è stata la prima a raggiungere San Moritz in compagnia di due amici e dell'inseparabile figlio, Maddox, avuto dall'ex marito Kevin Prince Boateng.

La speranza dei fan

Che sia una casualità o una reunion pianificata, la loro presenza in contemporanea a San Moritz ha acceso la curiosità dei loro tanti fan. E in molti adesso sperano che le tre possano incontrarsi, da buone amiche, e possano condividere con il loro pubblico dei social network i simpatici siparietti che spesso le hanno rese protagoniste in questi mesi.

michelle hunziker e ilary blasi a st moritz 3 michelle hunziker e ilary blasi a st moritz michelle hunziker e ilary blasi di ritorno dallo sci a st moritz le stories di ilary blasi da st moritz 2 le stories di ilary blasi da st moritz le stories di ilary blasi da st moritz ilary blasi con il nuovo fidanzato bastian e michelle hunziker a st moritz michelle hunziker e ilary blasi di ritorno dallo sci a st moritz michelle hunziker e ilary blasi a st moritz