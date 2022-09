ILARY BLASI SI ALLENA PER LA BATTAGLIA LEGALE CON TOTTI – L’EX LETTERINA CONTINUA AD ESSERE MOLTO ATTIVA SUI SOCIAL: SU TIKTOK HA CONDIVISO PRIMA ALCUNE FOTO E VIDEO MENTRE ERA A CENA CON UN’AMICA. POI SI È FILMATA MENTRE SI ALLENAVA IN PALESTRA. TRA UNO SQUAT E UN’ACROBAZIA CON LE GAMBE, STARÀ PENSANDO A COSA FARE PER LA SEPARAZIONE? IL “PUPONE” È STATO CHIARO: SE VA IN TV A RACCONTARE LA SUA VERITÀ, PUÒ DIRE ADDIO ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE – IL DUBBIO DEI FAN SUL TATUAGGIO SUL POLSO…

Da www.liberoquotidiano.it

ilary blasi si allena tiktok 4

Ilary Blasi ha fatto sapere ai suoi fan di aver ripreso l’allenamento, dopo la fine dell’estate. Lo ha fatto con un video su TikTok, dove pochi giorni prima aveva pubblicato una serie di foto e video in cui si mostra a cena. Ed è proprio in questo caso che gli utenti della rete, sempre attenti ai dettagli al punto da risultare quasi morbosi nella ricerca di “indizi”, hanno notato che la conduttrice di Mediaset non indossa più la fede.

Normale, considerando che il matrimonio con Francesco Totti è ormai finito da diverso tempo, sebbene continui a essere sotto i riflettori per via di un divorzio che non si preannuncia facile: si cerca l’accordo per la separazione consensuale, ma non è esclusa quella giudiziale, in tribunale. Pare infatti che Totti abbia posto diverse condizioni, tra cui il non trasferimento di Ilary a Milano e la rinuncia da parte della Blasi ad interviste televisive sulla fine del loro matrimonio.

ilary blasi a cena

Tornando alle clip che raffigurano la conduttrice a Mediaset, non è solo il dettaglio della fede ad aver fatto discutere: a un certo punto si nota un tatuaggio sul polso che ricorda due bambine. Che sia dedicato alle sue figlie? Forse sì o forse no, anche questo è diventato tema di dibattito: “Ma i figli sono tre, il tatuaggio ne indica due, perché?”.

