16 lug 2020 18:24

ILLECITI SOSTEGNI – INCHIESTA SUI 49 MILIONI DI FONDI DELLA LEGA, ARRESTATO IL LIQUIDATORE LUCA SOSTEGNI: STAVA SCAPPANDO IN BRASILE. INDAGATI TRE COMMERCIALISTI VICINI AL CARROCCIO – L’UOMO FERMATO NON SOLO SAREBBE COINVOLTO NELLA VENDITA DI UN CAPANNONE ALLA FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION, MA AVREBBE ANCHE PRETESO DENARO PER COMPRARE IL SUO SILENZIO - SALVINI: "GENTE MAI VISTA, NÉ CONOSCIUTA"