AHI CHAMPAGNE! – CRISI SENZA PRECEDENTI PER LE BOLLICINE FRANCESI: NEL 2020 SARANNO PIÙ DI 100 MILIONI LE BOTTIGLIE CHE RIMARRANNO INVENDUTE. PER FORZA, LO CHAMPAGNE È UN VINO DI CELEBRAZIONI, CHE IN QUESTO PERIODO SONO STATE TUTTE SOSPESE. E POI È CARO, E LE PERSONE NON HANNO UN QUATTRINO – QUEST’ANNO SARÀ IMPOSTO UN LIMITE ALLE VENDITE PER NON FAR CALARE I PREZZI. I GRAPPOLI PERÒ STANNO GIÀ CRESCENDO E DUNQUE VERRANNO DISTRUTTI…