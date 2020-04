IMMUNITÀ CAPITALE – COME MAI A ROMA NON C’È STATO L’EFFETTO TSUNAMI DEL CORONAVIRUS? A MARZO DI QUEST’ANNO SONO MORTE SOLO 32 PERSONE IN PIÙ DELLO STESSO MESE DEL 2019. MERITO DEL LOCKDOWN, CHE POTREBBE AVER INCISO ANCHE SU ALTRE CAUSE DI MORTE, COME GLI INCIDENTI STRADALI –IL LAZIO È UNA DELLE REGIONI CON IL TASSO DI LETALITÀ DA COVID-19 PIÙ BASSO D’ITALIA…

#coronavirus: oggi il tasso grezzo di letalità ha raggiunto il 13%, ma il dato nazionale è influenzato dall'effetto "trascinamento" della #Lombardia che oggi riporta 11.142 decessi (il 53% del totale).#COVID19 #COVID?19 #COVID2019italia pic.twitter.com/6XohPMGQkW — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) April 14, 2020

Mauro Evangelisti per www.ilmessaggero.it

CORONAVIRUS A ROMA virginia raggi con la mascherina

A Roma nel marzo del 2018 sono morte 2.783 persone, nel marzo del 2019 2.721, nel marzo del 2020, vale a dire il mese scorso, 2.753. Come è possibile? L’epidemia del coronavirus era già cominciata, nel Lazio siamo già a 300 decessi. Eppure, sulla Capitale i numeri sembrano raccontare altro. Spiegano gli esperti: stiamo parlando di una tragedia, di ospedali sotto pressione, di vittime anche giovani e del dolore di molte famiglie a Roma e nel Lazio, ma se si guardano i numeri ci sono altri fattori che vanno considerati: tra i decessi da Covid-19 probabilmente vi erano anche pazienti con patologie già avanzate che, detto in modo brutale, purtroppo sarebbero morte comunque e dunque a livello statistico non mutano il conto finale.

virginia raggi con la mascherina 1

libreria sanificata a roma

«Inoltre - spiega il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Pierluigi Bartoletti - quest’anno gli effetti dell’influenza sono stati meno forti e probabilmente anche questo ha inciso sul dato dei decessi. Teniamo conto anche del fatto che più persone si sono vaccinate quest’anno per l’influenza e questo ha limitato le conseguenze. Per questo diciamo che per le fasce a rischio il vaccino anti influenza in autunno dovrà essere obbligatorio».

PIERLUIGI BARTOLETTI

I numeri, comunque, confermano che a Roma non c’è stato un effetto tsunami del coronavirus, ma solo perché il lockdown ha evitato un contagio troppo rapido e dunque fuori controllo. Per questo continua a essere importantissimo rispettare le regole e restare in casa. Paradossalmente, il lockdown (di fatto dalla seconda settimana di marzo), potrebbe avere inciso anche su altre cause di morte, a partire dagli incidenti stradali. Un grafico elaborato dalla Fondazione Gimbe mostra anche come il Lazio sia una delle regioni con il tasso di letalità più basso in Italia. Quanti pazienti muoiono per Covid-19 ogni 100 infetti? In Lombardia quel tasso è altissimo, 18,2 decessi ogni 100 infetti. In Emilia-Romagna scende a 13, in Toscana a 7, nel Lazio a 5,9, solo in Molise e in Umbria è più basso, rispettivamente a 5,8 e 4.

virginia raggi con la mascherina 3

coronavirus columbus covid 2 hospital a roma

Si stanno anche affinando le terapie domiciliari, che consente di limitare il numero dei pazienti di Covid-19 ricoverati. Si è capito che è una malattia che può peggiorare rapidamente ed è importantissimo iniziare la terapia sin dai primi giorni. Oggi a Roma il 62 per cento dei pazienti viene curato a casa. «Cominciamo finalmente ad avere risultati importanti con due tipi di farmaci - osserva Bartoletti -, sempre tenendo conto che è necessario lo stretto controllo medico e che vanno valutate le caratteristiche dei pazienti. Da una parte ci sono buon risultati con l’idrossiclorochina, che dà spesso un sollievo immediato. Dall’altra anche noi, come in altre parti d’Italia, stiamo intervenendo con l’eparina, un farmaco che serve a evitare la trombosi venosa, l’embolia polmonare. Abbiamo visto molti referti autoptici e purtroppo chi muore quasi sempre è devastato dal punto di vista cardiovascolare. Ci sono danni incredibili a tutti gli organi, non solo polmoni, ma anche cuore e reni. Danni dovuti a micro embolie distali». L’eparina, che è un anticoagulante, aiuta a prevenire tutto questo.

coronavirus, parco della caffarella di roma 4 CONTROLLI SULLE STRADE DI ROMA coronavirus le foto di roma vista dal drone 16 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 21 coronavirus roma a pomeriggio cinque arriva 'casualmente' virginia raggi 2 turiste con la mascherina a san pietro 1 turisti cinesi con la mascherina a roma 5 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 68 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 3 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 9 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 38 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 65 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 58 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 59 coronavirus le foto di roma vista dal drone 14 policlinico tor vergata coronavirus le foto di roma vista dal drone 10 coronavirus, parco della caffarella di roma 7 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 8 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 66 migranti a roma se ne fregano delle norme sul coronavirus 1 coronavirus, parco della caffarella di roma 6 coronavirus, roma nel secondo giorno di quarantena 64 coronavirus roma coronavirus, parco della caffarella di roma 5 coronavirus le foto di roma vista dal drone 28 coronavirus le foto di roma vista dal drone 17 coronavirus le foto di roma vista dal drone 29 coronavirus le foto di roma vista dal drone 15 negozio di bambini riapre a roma