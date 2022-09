IMPEPATA DI NOZZE A CAPRI! – IL DIRETTORE GENERALE DEI MUSEI DEL MINISTERO DELLA CULTURA, MASSIMO OSANNA, CONVOLA OGGI A NOZZE CON IL FIDANZATO, GIANLUCA DE MARCHI: A CELEBRARE L’UNIONE SARÀ NIENTEMENO CHE PAOLO SORRENTINO – IL “WEDDING PROGRAM”: LA CERIMONIA ALLE 18, POI IL COCKTAIL DI BENVENUTO E INFINE DOMANI IL “RELAXING DAY”…

Stella Cervasio per www.repubblica.it

MASSIMO OSANNA GIANLUCA DE MARCHI

C'è addirittura un sito - gianlucaemassimo.it - ricco di foto delle bellezze dei monumenti di Capri. Con tanto di count down in continuo aggiornamento, la pagina web segnerà come Times Square a Capodanno il momento clou delle nozze tra il direttore dei Musei del Mic designato da Dario Franceschini, Massimo Osanna, e dal suo fidanzato Gianluca De Marchi, imprenditore nel campo della pubblicità che procura sponsor prestigiosi ai restauri dei monumenti, e attore a tempo perso (ha recitato con Ozpetek).

Il sito, la vera sorpresa di queste nozze, segna i giorni, le ore, i minuti e i secondi che mancano al connubio che qualcuno ha definito "dell'anno", che terrà viva l'attenzione a Capri per ben tre giorni, in stile matrimonio di sangue blu. La pagina web, che impone un severo dress code, come le nozze da Vip vogliono che sia rispettato, riporta fedelmente, ma senza entrare nei particolari, il Wedding Program stilato dall'azienda che progetta matrimoni sull'isola "Caprice", una di quelle che fanno sposare le coppie che aspirano a essere più à la page.

IL SITO PER IL MATRIMONIO DI MASSIMO OSANNA

Alle 19.30 di oggi il cocktail di benvenuto ai 150 ospiti a Villa Ginestra, sulla via Provinciale di Anacapri, al civico 67, proprietà di un'amica della coppia.

Oggi, alle 18, con il sole che cala per evitare l'afa che in questi giorni assedia anche l'isola, la cerimonia a Villa Lysis in via Lo Capo, salita piuttosto da arranco dove gli ospiti saranno accompagnati in taxi, come è avvenuto anche ad Anacapri, dove i taxi hanno schivato con molta scrupolosità i fotografi appostati lungo la strada per Anacapri. Alle 20.30 si sposteranno tutti a Marina Grande, dove in via Palazzo a Mare,11, ha sede il ristorante Paolino, celebre perché meta fissa del patron della Fiat Gianni Agnelli quando andava a Capri.

PAOLO SORRENTINO

Il 4 settembre poi è previsto un "Relaxing Day" a Villa Bismarck, sempre in via Palazzo a Mare, dove i protagonisti dell'evento caprese alloggiano. A mezzogiorno, dopo il bagno sulla spiaggia del complesso di dimore che appartennero alla miliardaria americana Mona Bismarck, che cambiò cinque mariti con un'escalation di conti in banca e popolarità come antesignana delle odierne influencer e blogger che dettava legge in fatto di moda e di griffes da indossare. Con tutto il personale dei locali e della casa-vacanze che faceva parte del complesso Il Fortino, dopo la morte della Bismarck diviso in tante unità diverse, è stato stretto dagli sposi un patto di riservatezza che farà in modo che niente trapeli, né immagini, né video, nè notizie sul menù e sulla mise degli ospiti.

massimo osanna 1

Tra questi, oltre a Paolo Sorrentino, che celebra le nozze sull'altare laico dove il conte Fersen, che fece costruire la villa come un tempio "Amori et dolori sacrum" (come recita una scritta sul frontone della dimora piuttosto degradata, a poca distanza da una più celebre e sfortunata dimora, quella dell'imperatore Tiberio, chiusa per mancanza di custodi) coronò la sua storia d'amore con Nino Cesarini, un giovane romano che divise con il poeta e dandy francese discendente di un amante di Maria Antonietta, gli anni di feste e divertimenti.

La cerimonia settembrina - questo è il mese delle nozze Vip sull'isola azzurra - a Villa Lysis, la villa del conte d'Adelsward Fersen, icona dell'omosessualità, da un po' di tempo uno dei luoghi più gettonati per i matrimoni gay. Cena dopo le nozze Massimo Osanna - direttore generale dei musei al Mic - e Gianluca De Marchi, titolare di Urban Vision, azienda leader in Italia nel settore dei restauri sponsorizzati del patrimonio culturale, che saranno celebrate dal regista Paolo Sorrentino, amico di De Marchi che per un po' ha fatto anche l'attore. I festeggiamenti in tre giorni, da ieri (venerdì) sull'isola, dove le nozze di Vip e supermilionari sono da qualche anno gestite a Capri da Diana Sorensen, la wedding planner più ambita dai promessi sposi di tutte le nazionalità. Prima del covid fecero a tempo a sposarsi due cinesi che rifecero tutto il tetto di Villa Lysis a loro spese.

MASSIMO OSANNA

Sorensen è stata la "progettista" delle nozze di una coppia gay ebraica che ha fatto un altro megamatrimonio di tre giorni. I Vip si affidano a esperti perché il labile confine tra glamour e kitsch è facile da travalicare. La coppia Osanna-De Marchi verrà ricordata a Capri per essere stata la prima a preannunciare il proprio matrimonio, di solito gli abitanti dell'isola invece scoprono sempre dopo l'evento i contenuti trendy escogitati dai wedding planner.

Centocinquanta gli invitati del dirigente ministeriale, ex direttore di Pompei nel periodo più nevralgico del restauro degli scavi. Paolo Sorrentino è arrivato ieri pomeriggio in aliscafo, chiacchierando seduto accanto a un'altra invitata d'eccezione, Serena Dandini. Per il regista della Grande Bellezza era un ritorno dopo poco tempo: quest'estate ha girato lo spot per l'ultimo profumo di Dolce & Gabbana nel locale amato da tutti gli "amici della notte", Anema e Core. Sorrentino ha preparato un discorso per l'occasione. Dopo la festa di domani tornerà a Napoli per un matrimonio di famiglia.

massimo osanna e dario franceschini

Al matrimonio seguirà una cena al ristorante Paolino, quello dove pranzava sempre Gianni Agnelli, quando andava a Capri, e poi la notte in discoteca per gli sposi e i loro invitati. I social hanno scritto fiumi di inchiostro su questo matrimonio che sta facendo discutere l'ambiente per il fatto che De Marchi è il titolare di Urban Vision, azienda leader nazionale nel settore dei restauri sponsorizzati di edifici, opere d'arte e monumenti, nota per le maxi-affissioni di cartelloni pubblicitari sui monumenti. In passato, il Parco di Pompei e Urban Vision hanno collaborato per promuovere l'immagine del sito archeologico: a Roma si ricorda per esempio una maxi-affissione in Piazza di Madonna dei Monti, dove nel 2017 era stato appeso un enorme cartellone con un dettaglio di uno degli affreschi della Casa del Bracciale d'Oro. In seguito, Urban Vision ha supportato diverse altre iniziative di Pompei (per esempio il Terzo Paradiso di Pistoletto oppure la mostra Pompei@Madre).

paolo sorrentino foto di bacco (3)

Il sito, oltre a proporre un modulo per iscriversi come ospiti e ricevere una risposta di inclusione nella lista, indicando a quale dei 4 eventi in programma si vuole partecipare, dà tutte le indicazioni per arrivare alle mete: "Nel giorno delle nozze alle ore 17.15 Meeting Point in Piazzetta, ai piedi del Campanile per raggiungere Villa Lysis. Ci saranno delle hostess ad accogliervi e ad accompagnarvi alla location della cerimonia, si consiglia di indossare calzature comode.

Dopo la cerimonia, alle ore 20.00 circa, sarà offerto un servizio transfer privato per raggiungere il ristorante Da Paolino. Alcune hostess vi accompagneranno al Meeting Point sito in Piazzale Europa, a 300 mt dalla Piazzetta, da cui partiranno le navette".

massimo osanna 3

Tra gli ospiti è annunciato - ma a Capri non risulta in arrivo - il ministro Franceschini, e poi l'imprenditore della moda francese e collezionista d'arte contemporanea Francois Pinault con la moglie Salma Hayek, Valeria Golino che è testimone per De Marchi, Manuela Arcuri, il produttore dei film di Checco Zalone, Pietro Valsecchi. De Marchi, classe 1972, nel 2004 ha fondato insieme a Daniela Valenza e Fabio Mazzoni Urban Vision, una media company di pubblicità leader nel settore dei restauri sponsorizzati, editrice e concessionaria di spazi Out Of Home e Digital Out of home che ha lavorato molto negli anni scorsi anche sull'area archeologica di Pompei. Massimo Osanna, 59 anni, nativo di Venosa, è un archeologo e uno dei dirigenti più importanti nominati al ministero dei Beni culturali dal ministro Franceschini, insegna alla Federico II e dal 2014 al 2020 è stato a capo dell'area archeologica di Pompei prima come soprintendente e poi come direttore generale. Da due anni è direttore generale dei Musei al Mic.