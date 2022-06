IMPEPATA DI NOZZE (E DI COZZE) INDIGESTA - CENTO INTOSSICATI A UN MATRIMONIO A LATINA: SOTTO ACCUSA IL PESCE, SEI PERSONE FINISCONO IN OSPEDALE. PREOCCUPAZIONE PER IL NONNO DELLO SPOSO E PER IL PADRE DI LEI TUTTI, FORTUNATAMENTE, SONO FUORI PERICOLO. EPISODIO AMARO, CHE HA MANDATO A MONTE IL TAGLIO DI UNA TORTA CHE NESSUNO SAREBBE STATO IN GRADO DI MANGIARE…

Michele Marangon per corriere.it

Matrimonio indigesto per una coppia di neo sposi nel pontino. La festa di Alessio ed Erika celebrata in una villa a Latina lo scorso sabato 11 giugno verrà ricordata da tutti gli invitati (anche) per i mal di stomaco, i mancamenti, gli attacchi di vomito ed un via vai di ambulanze e sirene della polizia: sei persone sono state trasportate al pronto soccorso, ed in totale cento persone sono stati colpite dai chiari sintomi di una intossicazione alimentare. Incriminate, in particolare, le pietanze a base di pesce servite in quel di «Villa Zani», location per matrimoni tra le più gettonate della provincia.

La procura di Latina ha aperto una inchiesta sulla vicenda, mentre le indagini proseguono su vari fronti: da un lato si cerca di ricostruire la catena degli approvvigionamenti e le procedure di conservazione delle derrate alimentari, mentre sul piano strettamente sanitario gli ispettori della Asl, come confermano i responsabili del settore Igiene Pubblica, hanno prelevato i campioni di cibo ma , riferiscono, «siamo ancora in attesa delle analisi di laboratorio».

Un brutto ricordo per i due ragazzi, lui di Valmontone e lei di Latina, preoccupati soprattutto per le conseguenze subite dagli invitati più fragili, tra i quali il nonno dello sposo ed il padre della sposa. Tutti, fortunatamente, sono fuori pericolo. Episodio amaro, che ha mandato a monte il taglio di una torta che, evidentemente, nessuno sarebbe stato in grado di mangiare.

