Alessandro Fulloni per www.corriere.it

Un tripudio di fiori bianchi dominati da candide rose. Sono questi i fiori scelti da Federica Pellegrini, 34 anni, e Matteo Giunta, 40 anni, per le nozze nella Chiesa di San Zaccaria a Venezia, a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco (il ricevimento è stato organizzato al JW Marriott). A celebrare la messa don Antonio Genovese, l’ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea che ha visto crescere la campionessa e tra i primi tifosi della nuotatrice. Testimoni di nozze i fratelli degli sposi, Alessandro per lei e Tommaso per lui.

Federica — che è arrivata in chiesa con 45 minuti di ritardo ed è stata accompagnata all'altare dal padre — ha scelto un abito bianco firmato da Nicole Cavallo: modello ad «A» con scollo a barca (ricorda un po' quello di Meghan Markle) e una lunga coda, allacciato sulla schiena grazie a una fila di bottoncini, arricchito poi da un lungo velo ricamato in pizzo. Il particolare? Un grande fiore bianco in testa. Niente acconciatura elaborata per i suoi capelli biondi, lasciati liberi e quasi naturali con le ciocche che formano morbide onde. Mentre Matteo ha optato per un completo blu con il papillon su scarpe nere.

Per le fedi gli sposi si sono affidati alla gioielleria Damiani. Le parti cantate della celebrazione religiosa sono state affidate a Virginia Castagnetti, la figlia di Alberto, il Ct della Nazionale di nuoto scomparso nel 2009, che sostenne il talento e i primi grandi successi di Federica.

Tra i vip, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Luca Cordero di Montezemolo. C’e anche il cuoco pasticcere Igino Massari che stasera preparerà la torta nuziale. Poi campioni ed ex campioni del nuoto come Domenico Fioravanti, Luca Pizzini, e Fabio Scozzoli. Sono arrivate anche la mental coach Roberta Ioppi e l’ex pattinatrice artistica Valentina Marchei

Tra le damigelle d’onore l’amica inseparabile Francesca Carraromentre. Assente alle nozze Filippo Magnini, ex della nuotatrice e cugino dello sposo. Tutti i particolari della cerimonia sono curati dal wedding planner Enzo Miccio.

Una folla di decine di curiosi si è radunata un’ora prima delle 16 nella piazza della chiesa in attesa di vedere l’arrivo degli sposi. Sono circa dieci i bodyguard ingaggiati per tenere sotto controllo la situazione di quelle che vorrebbero essere le nozze blindatissime dell’anno.

Dopo il sì all'altare, come da tradizione gli invitati hanno lanciato il riso agli sposi che si sono baciati davanti alla chiesa tra la gioia di ospiti e curiosi rimasti a osservate le nozze della «divina».

