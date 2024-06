25 giu 2024 18:25

IMPEPATA DI NOZZE A NOTO! - ALESSANDRO GALLENI E CARLOTTA CALTAGIRONE SI SONO SPOSATI IN SICILIA: MAXI-FESTA DURATA TRE GIORNI PER CELEBRARE LA LORO UNIONE - NON SONO SOLO GLI INDIANI A ORGANIZZARE PARTY FARAONICI, COME AVVENUTO A INIZIO GIUGNO A PORTOFINO PER IL MATRIMONIO DEI INDIANI ANANT AMBANI E RADHIKA MERCHANT - ALLA FESTA PER LE NOZZE DEL DIRETTORE FINANZIARIO DEL GENOA, FIGLIO DI CAMILLA MORABITO, E DELLA FIGLIA DI FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE, SONO STATI AVVISTATI I GIOCATORI PESSINA, GAGLIARDINI E SENSI. PRESENTI BARBARA PALOMBELLI CON FRANCESCO RUTELLI E L'ATTRICE PILAR FOGLIATI... - VIDEO