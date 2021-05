IMPEPATA DI NOZZE PUGLIESI PER "BOJO"? – DOPO CHE IL “GUARDIAN” HA RIVELATO LA PASSIONE DI CARRIE SYMONDS PER L’ITALIA, LA PUGLIA SPERA CHE BORIS JOHNSON SCELGA IL TAVOLIERE PER IL MATRIMONIO: L’AGGANCIO C’È GIÀ STATO QUANDO STANLEY JOHNSON, PADRE DEL PRIMO MINISTRO, E' STATO INVITATO DA NANCY DELL’OLIO, AMBASCIATRICE DELLA PUGLIA NEL MONDO, A SVACANZARE NELLA VALLE D’ITRI...

Vito Fatiguso per "www.corriere.it"

Riparte la macchina del wedding pugliese e con le nozze arrivano i vip di mezzo mondo. Sono molte suggestioni, ma anche ipotesi che potrebbero diventare realtà. Come il matrimonio del premier britannico Boris Johnson che sposerà la fidanzata Carrie Symonds. È stato il tabloid The Sun a spiegare che Bojo avrebbe indicato una data per l’evento (luglio 2022).

La coppia ha una relazione dalla fine del 2019 ma avevano sospeso i loro piani di matrimonio a causa della pandemia. Johnson (55 anni e sposato già due volte) avrebbe ipotizzato anche alcune location da utilizzare per il ricevimento come la residenza del primo ministro nel Buckinghamshire, Chequers, oppure del parco safari di Port Lympne nel Kent. Ma the Guardian ritiene che possa verificarsi un matrimonio in Italia visto che Carrie Symonds ama il Belpaese.

L'aggancio con il papà Stanley

E qui la Puglia spera visto che il papà di Bojo, Stanley Johnson, era stato invitato da Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia nel mondo (con il sostegno di PugliaPromozione) a ottobre del 2019 insieme al sommelier Michael Ramzi Karam e all’influencer dei miliardari Hugo Campbell-Davys. Il motivo? Un educational per la stampa con tour nella valle d’Itria, tanto mare e vita mondana. Così visto lo spiraglio i “professionisti” delle nozze pare abbiano già suggerito opzioni per celebrare l’evento proprio in Puglia.

Si farà? È presto per capire se la pista è giusta. Quello che invece sembra essere certo è il matrimonio francese che si terrà a luglio. Le nozze sono di parenti stretti di Bernard Arnault, patron di Lvmh (Dior). Nel fine settimana, sabato 29 maggio, si sposerà a Ostuni Stefano Sensi calciatore dell’Inter campione d’Italia. Tutta la squadra è invitata tanto che l’olandese Stefan de Vrij è già a Gallipoli per un periodo di relax.

