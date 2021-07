IMPEPATA DI NOZZE - "TI CHIEDO DI SCOMPARIRE PER SEMPRE DALLA MIA VITA", DOPO IL POST DELL'EX GIEFFINA SARAH NILE, NON INVITATA AL MATRIMONIO CON BERNARDESCHI, SILENZIO ASSOLUTO DA PARTE DELL'EX AMICA VERONICA CIARDI - LA MOGLIE DEL CAMPIONE AZZURRO NON HA COMMENTATO LE SUE PAROLE, MA LE DUE NON SI SEGUIREBBERO PIU' SUI SOCIAL - COSA SUCCEDERA' NEI PROSSIMI GIORNI? - SONO LONTANI I TEMPI DEL “GF” QUANDO TRA LE DUE SCATTO’ ANCHE UN BACIO SAFFICO. ..

Federico Bernabeschi si è sposato. Il campione azzurro, subito dopo la vittoria contro l'Inghilterra a Euro 2020, è convolato a nozze. Esattamente 48 ore dopo i festeggiamenti degli italiani. Il campione si è sposato con la 36enne Veronica Ciardi, ex gieffina (insieme hanno avuto due figlie, Lena e Deva). Ma non sono mancate polemiche dopo le parole della ex gieffina Sarah Nile, che - a quanto pare - non sarebbe stata invitata. Eppure tra loro c'era un rapporto di amicizia.

Addirittura le due non si seguirebbero più sui social. E questo potrebbe essere davvero eclatante, ma potrebbe essere altro alla base della rottura tra le due donne. Innanzitutto, la moglie di Bernardeschi - che è stato in tendenza per ore ed ore dopo il matrimonio - non parla. Silenzio assoluto. Non si sbilancia e non rilascia alcuna dichiarazione, quindi tutto questo clamore potrebbe essere stato provocato solo da Sarah Nile senza alcun riscontro oggettivo da parte della Ciardi.

Le due donne si sono conosciute, lo ricordiamo, ai tempi del Grande Fratello 10 e poi sono letteralmente scomparse dai radar. Adesso, pare, che si torni a parlare di nuovo di loro. Ma tutto questo solo per un mancato invito? Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni. Il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo.

Le nozze si sono svolte a Massa Carrara e i festeggiamenti in un lido a Marina di Carrara. Sembra che lo sposo sia arrivato leggermente in ritardo rispetto al previsto, ma è giustificabile vista la grande impresa Azzurra che ha fatto sognare tutti gli italiani.

