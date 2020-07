IMPORTIAMO CONTAGIO – SE I CASI NEL LAZIO CONTINUANO A SALIRE È SOLO A CAUSA DI PERSONE CHE RIENTRANO DALL’ESTERO: DEI 20 NUOVI POSITIVI NELLE ULTIME 24 ORE, DODICI SONO LEGATI AL BANGLADESH, UNO PROVIENE DALL'UCRAINA, UNO DAL MONTENEGRO, UN ALTRO DA MESSICO E UN ALTRO ANCORA DALL'AFGHANISTAN – E I CASI SONO DESTINATI AD AUMENTARE VISTO CHE…

Camilla Mozzetti per "Il Messaggero"

Se tornano a salire i contagi nella Regione il fattore scatenante è sempre lo stesso: non si tratta di focolai autoctoni quanto più di casi da rientro in Italia, a Roma, di cittadini positivi al Covid-19 provenienti da altri Paesi. Bangladesh in testa ma ieri sono emersi anche dei nuovi casi provenienti da Ucraina, Montenegro, Messico e Afghanistan.

Motivo per cui «In questo momento - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - sono indispensabili i controlli in entrata e l'isolamento» che purtroppo come alcuni episodi dei giorni scorsi hanno dimostrato, non sempre viene rispettato. Ieri nella Regione sono stati registrati 20 nuovi casi e di questi l'80% (16 positivi) sono casi importati.

Dodici hanno un link con i voli di ritorno da Dacca, uno proviene dall'Ucraina, uno dal Montenegro, un altro da Messico e un altro ancora dall'Afghanistan. Il giorno precedente, ovvero sabato, i casi totali sono stati 19 e per due terzi sempre di importazione ma quelli legati al Bangladesh erano quattro in meno. È ragionevole supporre che il numero potrebbe salire ancora nei prossimi giorni considerata anche l'altissima attività di indagine molecolare avviata nella comunità bengalese.

Proseguono, infatti, a ritmo serrato le analisi nei tre drive-in organizzati soprattutto nel quadrante est della città, tra Centocelle e Torpignattara, che soltanto ieri aveva portato i sanitari dell'Asl Roma 2 ad eseguire 1.600 tamponi. Gli esiti arriveranno a scaglioni nei prossimi giorni e dunque l'andamento dei positivi potrebbe restare alto almeno per i prossimi dieci giorni.

I NUMERI Entrando nel dettaglio, proprio l'Asl Roma 2 ieri ha registrato 14 casi e di questi 12 sono le persone bengalesi testate nei giorni scorsi nei drive-in che hanno avuto contatti con chi è rientrato nella Capitale da Dacca. Sempre l'Asl Roma 2 ha scoperto un positivo rientrato dal Montenegro e un altro dall'Afghanistan.

Il positivo arrivato dall'Ucraina è stato invece trovato dall'Asl Roma 6, si tratta di una donna per la quale «è stato avviato - fa sapere l'unità di crisi della Regione - il tracciamento internazionale», mentre per la positività di ritorno dal Messico si tratta sempre di una donna di 28 anni rintracciata dalla Asl di Latina. Per quanto riguarda, invece, gli altri casi: due sono stati trovati dall'Asl Roma 1 in fase di pre-ospedalizzazione all'Umberto I, mentre un bambino di appena un anno è stato rintracciato dall'Asl Roma 4 e pertanto trasferito al centro Covid dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

I medici hanno avviato l'indagine epidemiologica ai genitori e alla famiglia. Ancora: l'ultimo positivo della giornata è un uomo di 75 anni risultato positivo al tampone molecolare prescritto dal proprio medico di base a fronte di una sintomatologia da coronavirus. Nelle restanti province del Lazio la situazione è via via in miglioramento: Rieti si conferma per il quinto giorno consecutivo Covid-free mentre Frosinone ha un solo caso in isolamento.

ZERO DECESSI Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore, mentre i contagi generali continuano a scendere: sabato erano 920 ieri 913. Calano di un'unità anche i ricoveri nelle Terapie intensive e nei reparti, mentre aumentano i guariti che passano dai 6.530 di sabato ai 6.557 di ieri.

