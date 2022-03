IMPRESE, PRENDETE APPUNTI: SONO QUESTI I TRUCCHI PER RISPARMIARE SULL'ENERGIA - LE AZIENDE CHE RESISTONO LE PROVANO TUTTE DI FRONTE AL CARO DELLE BOLLETTE: PANNELLI SOLARI SUI TETTI CHE ABBATTONO I COSTI DEL 20-30%, LUCI SPENTE, RISCALDAMENTO ABBASSATO, TURNI SLITTATI DI NOTTE O NEL WEEKEND PER AVERE TARIFFE PIÙ CONVENIENTI - A MOLTE REALTÀ COMUNQUE CONVIENE LO STOP DELLA PRODUZIONE, SENZA CONTARE CHE GLI OPERAI NON SONO CONTENTI DI TUTTI QUESTI SACRIFICI...

Estratto dell'articolo di Diego Longhin per “la Repubblica”

pannelli fotovoltaici

C'è chi ha pensato di lavorare di notte per avere le tariffe più convenienti. Oppure nel fine settimana. Ora si punta sull'autoproduzione e ci sono imprese che hanno deciso di concentrare l'attività nelle ore di sole per sfruttare al meglio gli impianti fotovoltaici. Pannelli sui tetti delle fabbriche che producono energia che immessa in rete vale ben poco, ma se consumata in proprio taglia le bollette del 20-30%.

pannelli fotovoltaici

Anche questo è un modo per arrangiarsi, per sopravvivere di fronte a conti che per luce e gas da mesi pesano come macigni sui bilanci. Il conflitto in Ucraina aggrava solo la situazione, facendo impennare anche il prezzo di benzina e gasolio.

I pannelli fotovoltaici, per chi li ha già montati, sono un'ancora di salvezza. La Metalco, azienda che realizza arredi urbani e cartellonistica a Castelminio di Resana, nel Trevigiano, ha ridotto la pausa pranzo, solo mezz'ora, facendo slittare al mattino di un'ora l'ingresso in turno per intercettare il maggior numero di raggi del sole.

PANNELLI SOLARI

I pannelli che coprono la fabbrica compensano parte dell'elettricità in arrivo dalla rete. Sempre meglio che cessare l'attività, anche «se i lavoratori non l'hanno presa bene - racconta Stefano Bragagnolo, segretario della Uilm di Treviso - ma la produzione così va avanti, non come in altre aziende che hanno dovuto chiudere».

In Veneto in diverse imprese energivore, dalla Fonderia Corrà di Montebelluna e Thiene, alla cartiera Pro-Gest di Istrana, passando per le Fornaci Calce Grigolin di Nervesa della Battaglia e il gruppo Pittini di Verona, l'attività o va avanti a singhiozzo o si è fermata.

il caro energia ferma le cartiere

Il fotovoltaico potrebbe essere un'alternativa? «Potrebbe essere una soluzione - racconta Giuseppe Spezzati, direttore vendite di Omg di Lusigliè, officine meccaniche specializzate nella deformazione a freddo dei metalli alle porte di Torino - l'autoconsumo è un modo per compensare una parte dei costi. Ora i tempi per realizzarlo però sono lunghi».

rincaro energia e aumento delle bollette 8

Per Michele Amenduni, a capo dell'omonimo gruppo tra torinese e bresciano specializzato nella produzione tubi, «i pannelli non si trovano e il governo non ha ancora previsto incentivi per chi prova a convertirsi».

rincaro energia e aumento delle bollette 5

Di quanto è aumentata la bolletta? «L'elettricità da 100 mila a 250 mila euro, il gas peggio: da 21 mila a 108 mila», risponde. In uno stabilimento, quello di La Loggia, spostando i turni di notte si potrebbe avere un risparmio, «ma che verrebbe poi mangiato dalle maggiorazioni notturne. La situazione è difficile, troppe speculazioni si incrociano».

rincaro energia e aumento delle bollette 1

Ora si aggiungono i costi dei trasporti: «Le commesse iniziano a saltare - rimarca Amenduni - dovevo fornire un cantiere edile per un grande centro commerciale logistico in Campania, ma si è fermato tutto. Troppi i costi fuori controllo da quando è partito. Gli investitori hanno detto basta».

Qualcuno si arrangia alla vecchia maniera: abbassa il termostato del riscaldamento, riduce il numero di neon accesi nei capannoni, invita gli autisti a pigiare meno il piede sull'acceleratore e riduce le consegne.

Continua a leggere su:

https://www.repubblica.it/economia/2022/03/13/news/luci_spente_e_pannelli_solari_le_imprese_che_resistono_ma_a_molti_conviene_lo_stop-341291519/