INCAZZATI NERI - 15MILA MANIFESTANTI A LONDRA PER LA MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO “BLACK LIVES MATTER”: UNA MAREA UMANA CON I CARTELLI IN MANO PER CHIEDERE GIUSTIZIA PER GEORGE FLOYD E PER PROTESTARE CONTRO L'ABUSO DEI DIRITTI DELLE PERSONE DI COLORE – I MANIFESTANTI ERANO STATI INVITATI A RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, MA DALLE IMMAGINI È CHIARO CHE LA RABBIA HA SOPPIANTATO IL TIMORE DEL CONTAGIO… VIDEO