INCENDIO A MILANO IN VIA DELLA SPIGA: IN PERICOLO DI VITA TOMASO RENOLDI BRACCO, NIPOTE DELL’IMPREDITRICE FARMACEUTICA DIANA BRACCO - IL 51ENNE È STATO TROVATO IN CAMERA DA LETTO, IN ARRESTO CARDIACO E CON USTIONI MULTIPLE, ED È STATO TRASPORTATO IN CODICE ROSSO ALL’OSPEDALE NIGUARDA – EVACUATO ANCHE IL LICEO PARINI - VIDEO

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento in via della Spiga, nel cosiddetto 'quadrilatero della Moda' di Milano. È accaduto poco prima delle 10 quando sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Sul posto anche le forze dell'ordine. La polizia locale ha chiuso un tratto della strada.

Nell'incendio è rimasto ferito l'imprenditore 50enne Tomaso Renoldi Bracco, membro del consiglio d'indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco, secondo quanto appreso sul posto dall'ANSA da fonti qualificate. Il ferito, estratto dall'appartamento dai pompieri, presentava gravi ustioni e un'intossicazione ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

Secondo quanto si è appreso il ferito, di 51 anni, presentava un quadro clinico di una grave intossicazione da fumi e di ampie ustioni ed è stato estratto dall'appartamento in arresto cardiaco. Rianimato dal 118, è stato portato d'urgenza a Niguarda. Nell'appartamento sarebbero state presenti anche altre persone, personale di servizio, che però non sono rimaste ferite. Tomaso Bracco si trovava in camera da letto quando è stato soccorso dai vigili del fuoco.

«Ero su in mansarda a fare le pulizie quando ho sentito come sbattere violentemente una porta e sono scesa. Ho visto subito tanto fumo provenire dalla zona delle due camere da letto e siamo usciti», ha detto ai giornalisti la domestica in servizio stamani nella casa della famiglia Bracco, dove si è sviluppato un incendio. Dall'appartamento sono così scappati lei, il cuoco e il cane del ferito, mentre secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, Tomaso Bracco «era rimasto in camera, dove lo abbiamo trovato incosciente e portato via a spalla e giù con un'autoscala». Il 51enne, secondo quanto scrive l'ANSA, è in pericolo di vita.

Evacuato il liceo Parini

A causa dell' incendio l'istituto Parini, che si trova a fianco del palazzo coinvolto, ha deciso di evacuare gli studenti. Lo si apprende sul posto. «Prima - racconta un addetto - quando è arrivato il fumo abbiamo spostato tutti i ragazzi dall'ala prospiciente all'edificio con le fiamme all'altra. Poi per ragioni di sicurezza abbiamo deciso di mandare a casa tutti». In via Rossari, dove si trova uno degli ingressi della scuola, la circolazione è bloccata per la presenza di genitori e alunni.

