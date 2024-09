LE INCHIESTE FATTE AD MINCHIAM - SONO STATI ASSOLTI ELIO FRANZINI, RETTORE DELL'UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO, ED ENRICO GHERLONE, RETTORE DELL'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE DEL SAN RAFFAELE: ERANO STATI RINVIATI A GIUDIZIO IN UN'INDAGINE SU PRESUNTI CONCORSI PILOTATI NEGLI ATENEI, IN PARTICOLARE NELLE FACOLTÀ DI MEDICINA - PER I GIUDICI "IL FATTO NON SUSSISTE". CON LA STESSA FORMULA, SONO STATI ASSOLTI ANCHE ALTRI TRE IMPUTATI, OSSIA TRE PRIMARI...

ELIO FRANZINI

Assolti rettori Franzini e Gherlone da accuse su concorsi

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" Elio Franzini ed Enrico Felice Gherlone, il primo ormai ex rettore (oggi è il suo ultimo giorno in carica) dell'Università Statale di Milano e il secondo rettore dell'Università Vita-Salute del San Raffaele, che erano imputati in una tranche di un'indagine milanese su presunti concorsi pilotati negli atenei, in particolare nelle facoltà di Medicina. Lo ha deciso la decima sezione penale del Tribunale di Milano (presidente del collegio Antonella Bertoja) che ha assolto con la stessa formula anche altri tre imputati, ossia tre primari.

sergio mattarella enrico gherlone universita vita salute san raffaele

In particolare, i due rettori erano imputati per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente: Franzini, che rispondeva anche di falso, era stato mandato a processo per due concorsi per un posto da professore ordinario in Urologia, uno al San Paolo e l'altro all'ospedale San Donato, mentre Gherlone, stando al capo di imputazione formulato dai pm Carlo Scalas e Bianca Baj Macario, rispondeva solo in relazione al bando per il posto al San Paolo.

Ipotesi d'accusa che sono state spazzate via oggi dalla sentenza sia per Franzini, difeso dall'avvocato Paolo Tosoni, che per Gherlone, assistito dal legale Giuseppe Lucibello.

ENRICO GHERLONE

Per le varie imputazioni contestate, per le quali i pm nelle scorse udienze avevano chiesto condanne, erano finiti a processo anche Francesco Montorsi, urologo e professore ordinario all'Università Vita-Salute del San Raffaele, Stefano Centanni, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'Università degli Studi di Milano e Marco Carini, urologo presso l'Università di Firenze.

Anche questi tre imputati sono stati assolti con formula piena. Motivazioni del verdetto tra 90 giorni.

