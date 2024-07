INCIDENTE AEREO IN NEPAL DOVE UN AEREO DELLA "SAURYA AIRLINES" SI È SCHIANTATO AL SUOLO IN FASE DI DECOLLO: IL VELIVOLO SI ERA APPENA ALZATO IN VOLO DALL’AEROPORTO DI KATHMANDU QUANDO SI È PERICOLOSAMENTE INCLINATO SU UN LATO FINENDO PER PRECIPITARE – IL BILANCIO È DI 18 MORTI: L’UNICO SOPRAVVISSUTO È IL PILOTA CHE HA RIPORTATO FERITE AGLI OCCHI, MA NON È IN PERICOLO DI MORTE… VIDEO

E' di 18 vittime il bilancio dello schianto di un aereo in Nepal. L'unico sopravvissuto è il pilota. Il velivolo si è schiantato mentre cercava di decollare dall'aeroporto di Kathmandu verso la città turistica di Pokhara. Il funzionario di polizia Basanta Rajauri ha dichiarato che le autorità hanno estratto tutti i 18 corpi. Il pilota ha riportato ferite agli occhi ma non è in pericolo di vita. Le cause dello schianto non sono note. A Kathmandu è la stagione delle piogge monsoniche, ma al momento dell'incidente non pioveva. La visibilità era comunque bassa in tutta la capitale.

L'aereo trasportava due membri dell'equipaggio e un gruppo di tecnici nella città di Pokhara per riparare un altro aereo, hanno detto i funzionari locali. Le immagini televisive mostravano i vigili del fuoco mentre cercavano di spegnere l'incendio e il denso fumo nero che si alzava verso il cielo. Ci sono anche riprese dell'aereo che vola leggermente sopra la pista e poi si inclina prima di schiantarsi.

Il velivolo era un Bombardier e i media hanno riferito che apparteneva alla locale Saurya Airlines. L'aeroporto era stato temporaneamente chiuso.

Il Nepal è stato criticato per la scarsa sicurezza aerea e dal 2000 quasi 350 persone sono morte in incidenti aerei o elicotteri nel paese himalayano.

