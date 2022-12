INCREDIBILE MA VERO: UN TRIBUNALE SVEDESE SI È PRONUNCIATO PER DECIDERE DI CHI FOSSE UN METEORITE CADUTO DAL CIELO – PER LA CORTE LA ROCCIA DI 14 KG PRECITATA DALLO SPAZIO È DI CHI L’HA RITROVATA E NON DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO SU CUI SI È ABBATTUTA – MA LA SENTENZA DIVENTA UN CASO E…

(ANSA) - Una singolare sentenza è stata pronunciata nel tribunale distrettuale di Uppsala, in Svezia, dove è nato un contenzioso su chi detiene la proprietà di un meteorite. La roccia di metallo di 14 kg è caduta dal cielo in una foresta di proprietà privata nel comune di Enkoping, a circa 80km da Stoccolma. Nonostante il ritrovamento due anni fa, la proprietà del meteorite è rimasta irrisolta per anni, fino al verdetto, pronunciato a favore di coloro che l'hanno trovato.

Ma il proprietario del terreno, Johan von Engeström, non si dà per vinto. Secondo quanto riportato da Sveriges Radio, Von Engstrom ha intenzione di aprire un crowdfunding per sostenere le spese legali del ricorso per il quale "non ho alcun interesse economico" ha detto, sottolineando inoltre che qualora dovesse ottenere la proprietà, cederebbe il meteorite per l'uso scientifico.

Secondo diversi esperti, citati dalla radio svedese, quello del meteorite è stato un caso giuridico difficile da risolvere, anche perché è stato il primo assoluto nel suo genere in Svezia. Karin Ahman, professoressa di diritto all'università di Stoccolma, si dice "sorpresa" del verdetto e crede che molto probabilmente il contenzioso potrebbe arrivare fino alla corte suprema.