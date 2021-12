INCREDIBILE: TUTTO IL MONDO PARLA DI MAURO DA MANTOVA! ANCHE IL TABLOID BRITANNICO "DAILYMAIL" DEDICA UN ARTICOLO ALL'ASCOLTATORE NO-VAX DELLA "ZANZARA", MORTO IERI - ANCHE "EL MUNDO" PARLA DELLE SUE GESTA. COME L'ESSERSI VANTATO DI AVER FATTO VOLONTARIAMENTE "L'UNTORE CON MASCHERINA ABBASSATA" IN UN SUPERMERCATO POCO PRIMA DEL RICOVERO - FINO ALL'ULTIMO MAURO HA INSULTATO MEDICI E INFERMIERI

L’ARTICOLO DEL “DAILYMAIL” SU MAURO DA MANTOVA

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10352163/Italian-anti-vaxx-radio-personality-boasted-plague-spreader-dies-Covid.html

Muere por Covid un conocido antivacunas italiano que se jactó de entrar en un supermercado sin mascarilla cuando ya estaba contagiado. Tuvieron que convencerlo para ingresar porque "los médicos son todos comunistas" https://t.co/PU3PaMcyJx — EL MUNDO (@elmundoes) December 28, 2021

Mauro da Mantova, no-vax fino all’ultimo: “La spocchia in radio era il 10% di quella mostrata in ospedale”

ARTICOLO DEL DAILY MAIL SU MAURO DA MANTOVA

Mauro da Mantova, no-vax fino all’ultimo. “Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo”, racconta al Corriere della Sera chi ha tentato di curarlo, infermieri e medici dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Lui, Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, non ce l’ha fatta.

Mauro da Mantova, no-vax fino all’ultimo

Come si dice, i fatti si sono incaricati di smentire le congetture, lo scetticismo, la superficialità, purtroppo, con cui ha affrontato la realtà della pandemia in generale. E la sua positività al virus in particolare.

mauro da mantova 2

Il Covid ha avuto ragione di lui, nonostante i 22 giorni di ricovero in terapia intensiva. Con le sue pseudo-idee sul Covid 19 aveva raggiunto una discutibile fama alla radio, protagonista e show-man a La Zanzara. Forse ci ha fatto troppo affidamento, di sicuro ha creduto troppo alle sue stesse false informazioni.

Dicono che quando è arrivato in ospedale – cioè quando sono riusciti a convincerlo della necessità di un ricovero – fosse già grave, la sua situazione compromessa. La saturazione polmonare al 60%.

EL MUNDO PARLA DI MAURO DA MANTOVA

L’infermiera: “Stanchi di essere derisi e insultati”

Ma niente, lui continuava con la litania no-vax. Tanto che, senza intaccare di un grammo la fedeltà al giuramento di Ippocrate, più d’uno tra medici e operatori si è risentito del comportamento non conciliante del riottoso paziente.

Il suo atteggiamento non era stato dei migliori, racconta un’infermiera. “La spocchia che mostrava in radio è appena il 10% di quella che ha fatto vedere di persona quando è arrivato in Pronto soccorso. Era una persona, e lo abbiamo curato con ogni mezzo. Ma siamo stanchi di essere derisi e insultati da chi deve poi ricorrere a noi quando si trova con l’acqua alla gola”.

