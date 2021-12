22 dic 2021 19:17

INCROCIAMO LE DITA, ARRIVA LA PILLOLA! - LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AMERICANA HA DATO IL VIA LIBERA ALLA PILLOLA PER IL COVID DI PFIZER, CHE DIVENTA COSÌ IL PRIMO FARMACO DA POTER ASSUMERE A CASA CONTRO IL VIRUS - PRONTE SUBITO LE CONSEGNE NEGLI STATI UNITI: SECONDO L'AZIENDA SARA' UNA TERAPIA "RIVOLUZIONARIA CHE HA MOSTRATO DI RIDURRE IN MODO SIGNIFICATIVO I RICOVERI E I DECESSI"