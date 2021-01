22 gen 2021 17:18

INDAGATI PER OMICIDIO COLPOSO 11 MEDICI DELL'HUMANITAS DI ROZZANO, IN PROVINCIA DI MILANO, DOVE FU RICOVERATA PER OLTRE UN MESE IMANE FADIL, UNA DELLE TESTIMONI CHIAVE DEL CASO RUBY MORTA IL PRIMO MARZO 2019 PER UN'APLASIA MIDOLLARE - I MAGISTRATI VOGLIONO CAPIRE SE C’E’ UN NESSO TRA LA MORTE DELLA RAGAZZA E LA CONDOTTA DEI MEDICI. E SE LA MALATTIA POTEVA ESSERE DIAGNOSTICATA PRIMA…