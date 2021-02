26 feb 2021 16:33

INDAGINI DA CANI – L’FBI, CHE INDAGA SUL RAPIMENTO DEI BULLDOG DI LADY GAGA, STA VALUTANDO LA POSSIBILITÀ CHE LA CANTANTE SIA FINITA NEL MIRINO PER “MOTIVI POLITICI” DOPO ESSERSI ESIBITA AL GIURAMENTO DEL PRESIDENTE BIDEN IL MESE SCORSO – IL POVERO DOGSITTER È ANCORA RICOVERATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI MENTRE LADY GERMANOTTA, A ROMA PER GIRARE IL FILM SUL DELITTO GUCCI, TACE E… VIDEO