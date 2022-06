INDIA FUNESTA - MIGLIAIA DI GIOVANI DISOCCUPATI HANNO INVASO BINARI E STAZIONI E PARALIZZATO IL TRAFFICO FERROVIARIO PER PROTESTARE CONTRO IL NUOVO PROGRAMMA DI LEVA VOLONTARIA LANCIATO DAL GOVERNO - GLI "AGNIVEERS", I GIOVANI INDIANI CHE SI SARANNO FORMATI NELL'ESERCITO DURANTE I 4 ANNI PREVISTI DAL FORMAT, AVRANNO LA PRIORITÀ NEI CONCORSI PER IL CORPO DI POLIZIA E L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, MA PER I MANIFESTANTI...

(ANSA) - Gravi disordini in varie parti dell'India durante manifestazioni di protesta contro Agni path, il nuovo programma di leva volontaria lanciato dal governo Dopo la presentazione due giorni fa, da parte del Ministro alla Difesa, ieri il ministro all'Interno ha annunciato che gli Agniveers, i giovani che si saranno formati nell'esercito durante i 4 anni previsti dal format avranno la priorità nei concorsi per il corpo di Polizia statale (central Armed Police Forces) e per quello degli Assam Rifles.

I governatori degli stati dell'Uttar Pradesh, del Madhya Pradesh, dell'Haryana e dell'Assam, hanno aggiunto che gli "Agniveers" avranno una corsia preferenziale per i posti nell'amministrazione pubblica. Questi annunci hanno scatenato furiose proteste, con incidenti violenti nello stato dell'Assam e in Bihar, dove, questa mattina un treno è stato dato alle fiamme dai manifestanti.

In Bihar migliaia di giovani, in gran parte disoccupati, hanno invaso binari e stazioni e paralizzato il traffico ferroviario al grido di "lavoro o morte": secondo loro, alla fine dei 4 anni, solo il 25 per cento dei militari volontari avrà un'occupazione fissa. Il governo continua a sostenere l'iniziativa, definita "un cambio di paradigma storico per l'esercito indiano" e ha già messo online la piattaforma per le prime 45mila candidature.

