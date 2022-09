19 set 2022 19:46

INDIANI IN CALORE - MIGLIAIA DI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ "MOHALI" (NEL PUNJAB) STANNO PROTESTANDO IN SOLIDARIETÀ CON DELLE STUDENTESSE CHE HANNO SCOPERTO IN RETE DEI VIDEO RUBATI CHE LE RITRAGGONO IN MOMENTI "INTIMI" - PER ORA LA POLIZIA HA ARRESTATO TRE PERSONE TRA CUI UN'EX STUDENTESSA (CHE AVREBBE REALIZZATO I VIDEO) MA I RAGAZZI ACCUSANO L'UNIVERSITÀ DI AVER MENATO PER TROPPO TEMPO IL CANE PER L'AIA SENZA AVER PRESO I PROVVEDIMENTI NECESSARI - VIDEO