Camilla Mozzetti per “Il Messaggero”

«Faccia attenzione alla borsa, la leghi bene alla sedia» suggerisce un cameriere nel pieno centro di Roma mentre prende l'ordinazione. Esterno, pochi metri da Fontana di Trevi. In via del Lavatore i ristoranti sono tornati a riempirsi anche durante la settimana ma oltre ai clienti sono tornati pure i borseggiatori. «Solo la scorsa settimana - prosegue il cameriere - ci sono stati tre episodi sulla strada, uno da noi e altri due in diversi locali. Passano, prendono le borse appese alle sedie scappano via».

Nella maggior parte dei casi il malcapitato cliente di turno se ne accorge quando è ormai troppo tardi anche per provare a inseguire chi l'ha derubato. «Noi ci abbiamo provato a corrergli dietro ma si sono imbucati nelle stradine (via di San Vincenzo, via della Stamperia, vicolo Scavolino le principali via di fuga ndr) ma è stato impossibile raggiungerli».

Scomparsi in un batter baleno. Non è soltanto questa la parte del Centro di Roma dove il fenomeno dei furti e dei borseggi in strada è tornato a manifestarsi: episodi di scippi vengono segnalati dai ristoratori anche nel quadrante di Trastevere, Campo de' Fiori, ma anche nell'area della Stazione Termini, San Giovanni, Pigneto.

I NUMERI

E alle segnalazioni si aggiungono i dati: le forze dell'ordine stando al numero di interventi - su chiamata e non solo - conteggiano un aumento del 30% rispetto al mese di giugno 2020 quando le restrizioni indotte dalla pandemia del Covid erano state comunque allentate. Entrando ancora più nel dettaglio, nel mese di giugno di quest' anno risultano essere stati denunciati 4.100 furti: 1.200 aggravati (perché magari commessi da più persone o anche a bordo di mezzi pubblici ad esempio), 650 con destrezza, circa 50 scippi e 240 in abitazione.

Attenzione: si tratta di dati parziali e non consolidati, perché non tengono conto completamente di tutte le denunce registrate dai distretti di polizia o dalle stazioni dei carabinieri che potrebbero dunque essere deficitari, senza contare poi tutto il sommerso ovvero i borseggi e i furti subiti ma non denunciati. «Nella zona del centro storico stiamo assistendo a una ripresa dei fenomeni», spiega un investigatore con diversi anni di servizio alle spalle. «È chiaro che ristabilendo una libera circolazione in una città comunque grande come Roma i furti e i borseggi possono naturalmente verificarsi».

I CONTROLLI

Ma di certo le verifiche da parte delle forze dell'ordine sul territorio - in ottica anti-scippo o borseggio - sono aumentate nelle ultime settimane. Soltanto ieri in viale Venezia Giulia (al Prenestino) gli agenti delle Volanti hanno bloccato un romeno di 41 anni che pochi istanti prima aveva derubato una passante della propria borsa. L'uomo aveva iniziato a correre per strada quando gli agenti lo hanno bloccato.

Altro arresto eseguito martedì dai carabinieri di Casal Palocco che hanno rintracciato l'autore di un furto alla fermata del bus di via Aristonico di Alessandria. Si tratta di un brasiliano di 23 anni con precedenti che, approfittando della distrazione di una utente dei mezzi pubblici, le si è avvicinato strappandole dal braccio la borse e fuggendo poi nelle vie limitrofe.

Ciononostante, ad essere colpiti di più - senza che poi ci siano arresti o fermi - sono i ristoranti all'aperto: «Anche il fenomeno del borseggio è un ulteriore penalizzazione per il turista che torna a Roma - commenta Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti - che va ad aggiungersi all'emergenza rifiuti e al problema del teppismo adolescenziale nelle piazze della movida».