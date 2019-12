10 dic 2019 16:50

INDOVINA CHI CE L’HA PIÙ GROSSO – NATALIYA KUZNETSOVA, BODYBUILDER 28ENNE RUSSA, PARLA DELLA RELAZIONE CON IL MARITO E DI COME NELLA COPPIA NON CONTINO LE DIMENSIONI (DEI BICIPITI): “LUI LI HA PIÙ PICCOLI DEI MIEI, MA CONTANO SOLO L'AMORE E IL SOSTEGNO RECIPROCO” – E DELLA SUA CARRIERA CHE L’HA PORTATA A VINCERE DEI TITOLI MONDIALI RACCONTA: “A 14 ANNI ERO UNA TOPOLINA TIMIDA CHE PESAVA 40 CHILI. SONO ANDATA IN PALESTRA E…” - VIDEO