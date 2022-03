INDOVINATE QUALI SONO LE UNICHE AZIENDE CHE NON SOLO NON SCAPPANO DALLA RUSSIA, MA HANNO AUMENTATO I PROFITTI? I MARCHI DI LUSSO! - DA QUANDO L'OCCIDENTE HA ANNUNCIATO LE SANZIONI, I RUSSI CHE SE LO POSSONO PERMETTERE SI SONO BUTTATI SU OROLOGI E GIOIELLI - UN MODO PER INVESTIRE I SOLDI IN BENI CHE NON SI SVALUTANO, CONTRARIAMENTE AL RUBLO, CHE STA PRECIPITANDO SEMPRE PIU' IN BASSO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Marchi di lusso

I russi che sono facoltosi, presi dal panico, si sono messi da acquistare gioielli e orologi di lusso mentre il paese affronta un tracollo finanziario per le sanzioni occidentali introdotte dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin.

I negozi Bulgari che sono in Russia hanno registrato un aumento delle vendite significatico da quando sono state annunciate le sanzioni che limitano il movimento di denaro contante. Così chi può permetterselo ha comprato beni rifugio per non perdere troppo denaro con la svalutazione del rublo. Come per l’oro, gioielli e orologi di marca possono conservare il loro valore e, in alcuni casi, anche aumentarlo.

Negozio Bulgari

L'amministratore delegato della gioielleria italiana, Jean-Christophe Babin, ha dichiarato: «A breve termine ha probabilmente dato impulso al business» e ha descritto i gioielli di Bulgari come un «investimento sicuro».

In un'intervista con Bloomberg, Babin ha detto che con il blocco sullo SWIFT - il sistema di messaggistica per i pagamenti internazionali che collega più di 11.000 istituzioni finanziarie in tutto il mondo - rende «impossibile esportare in Russia». In risposta all'invasione dell'Ucraina, infatti, SWIFT «ha disconnesso alcune banche russe dai loro servizi di messaggistica finanziaria» limitando ulteriormente il movimento di denaro contante.

Marchi di lusso

Ha aggiunto: «È difficile dire quanto durerà, perché in effetti con le misure che SWIFT ha deciso di attuare, potrebbe essere difficile se non impossibile esportare in Russia».

Anche se molte aziende come Apple, Nike e i titani del petrolio Shell e BP si sono ritirate dalla Russia, i marchi di lusso europei sono rimasti e hanno registrato un aumento delle vendite. Oltre a Bulgari, che è di proprietà del conglomerato multinazionale francese LVMH, nel Paese vengono ancora venduti altri marchi di lusso come Cartier, Rolex e gli orologi Omega di Swatch Group.

Marchi di lusso 2

Babin ha aggiunto: «Siamo lì per il popolo russo e non per il mondo politico. Operiamo in molti paesi diversi che hanno periodi di incertezza e tensioni».

Marchi di lusso 3