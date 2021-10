INFANZIA PERDUTA: OGNI 11 MINUTI UN BAMBINO SI AMMAZZA - IL RAPPORTO POST PANDEMIA DELL'UNICEF: "SONO STATI 18 MESI LUNGHISSIMI PER TUTTI NOI. I BAMBINI HANNO TRASCORSO ANNI INDELEBILI DELLA LORO VITA LONTANO DA ELEMENTI CHIAVE DELL'INFANZIA" - PER I RAGAZZI TRA I 10 E I 19 ANNI IL SUICIDIO E' LA QUINTA CAUSA DI MORTE - PER QUELLI TRA I 15 E I 19 E' LA QUARTA, DOPO GLI INCIDENTI STRADALI, LA TUBERCOLOSI E LA VIOLENZA...

Dagotraduzione dal Guardian

Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, quasi una persona su cinque tra i 15 e i 24 anni in tutto il mondo afferma di sentirsi spesso depresso. L'agenzia per i bambini, l'Unicef e la Gallup hanno condotto interviste in 21 paesi durante i primi sei mesi dell'anno.

Quasi tutti i bambini in tutto il mondo sono stati colpiti da restrizioni, chiusura delle scuole e interruzione delle routine. Il rapporto, pubblicato martedì, spiega che insieme alla preoccupazione per il reddito e la salute della famiglia, molti giovani si sentono spaventati, arrabbiati e incerti per il futuro.

Quasi un terzo dei bambini in Camerun ha affermato di sentirsi spesso depresso o di avere scarso interesse nel fare le cose, mentre un bambino su cinque nel Regno Unito e un bambino su 10 in Etiopia e Giappone si sentivano così.

I risultati non riflettono i livelli di depressione diagnosticata, ma mostrano come si sono sentiti bambini e giovani durante la pandemia di Covid-19. La mancanza di raccolta di dati e di monitoraggio di routine significava che il quadro dello stato di salute mentale e dei bisogni dei giovani nella maggior parte dei paesi era estremamente limitato.

Il rapporto ha evidenziato come si stima che più di un bambino su sette di età compresa tra 10 e 19 anni (13%) conviva con un disturbo di salute mentale diagnosticato: 89 milioni di ragazzi e 77 milioni di ragazze.

«Sono stati 18 mesi lunghissimi per tutti noi, specialmente per i bambini. Con i blocchi a livello nazionale e le restrizioni di movimento legate alla pandemia, i bambini hanno trascorso anni indelebili della loro vita lontano dalla famiglia, dagli amici, dalle aule, dal gioco, elementi chiave dell'infanzia», ha affermato Henrietta Fore, direttore esecutivo dell'Unicef.

«L'impatto è significativo, ed è solo la punta dell'iceberg. Anche prima della pandemia, troppi bambini erano gravati dal peso di problemi di salute mentale non affrontati», spiega il documento. Che riporta un dato: nel mondo ogni 11 minuti un bambino si ammazza.

Ogni anno circa 45.800 adolescenti muoiono per suicidio, la quinta causa di morte più diffusa per i bambini di età compresa tra 10 e 19 anni. Per i giovani di 15-19 anni, è la quarta causa di morte più comune, dopo l'incidente stradale, la tubercolosi e la violenza interpersonale. Secondo il rapporto, è la terza causa di morte per le ragazze in questa fascia di età, e la quarta per i ragazzi.

«È davvero brutto», ha detto Ann Willhoite, specialista in salute mentale e supporto psicosociale all'Unicef. I problemi di salute mentale diagnosticati, tra cui ansia, autismo, disturbo bipolare, ADHD, depressione, disturbi alimentari e schizofrenia, possono danneggiare in modo significativo la salute, l'istruzione e il futuro dei bambini e dei giovani.

Inoltre i problemi di salute mentale non trattati hanno un impatto sulle economie mondiali. Una nuova analisi della London School of Economics, inclusa nel rapporto, ha mostrato che il prezzo economico di tale negligenza è di 387,2 miliardi di sterline (circa 285 miliardi di euro) all'anno.

Nonostante la richiesta di sostegno, la spesa pubblica per la salute mentale rappresenta globalmente il 2,1% dell'importo totale speso per la salute in generale. In alcuni dei paesi più poveri del mondo, i governi spendono meno di 1 dollaro a persona per curare le condizioni di salute mentale.

Il numero di psichiatri specializzati nel trattamento di bambini e adolescenti è inferiore allo 0,1 per 100.000 in tutti i paesi tranne quelli ad alto reddito, dove la cifra è di 5,5 per 100.000. Gli investimenti nella promozione e nella protezione – diversi dal trattamento e dalla cura dei bambini che affrontano gravi sfide – della salute mentale sono estremamente bassi.

La mancanza di investimenti significa che le persone che lavorano in una serie di settori, tra cui l'assistenza sanitaria di base, l'istruzione e i servizi sociali, non sono in grado di affrontare i problemi di salute mentale.

«La salute mentale è una parte della salute fisica - non possiamo permetterci di continuare a considerarla diversamente», ha affermato Fore. «Per troppo tempo, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri, abbiamo visto troppa poca comprensione e troppo poco investimento per un elemento fondamentale che serve a massimizzare il potenziale di ogni bambino. Questo deve cambiare».