Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

donald trump si toglie la mascherina 1

Durante la maggior parte del periodo del coronavirus, il presidente Donald Trump ha agito come se solo una parte dell'America fosse stata colpita: la parte democratica. È una costante della politica americana che il controllo democratico aumenta con la densità della popolazione.

Così come le infezioni da coronavirus, scrive The Economist. New York, New Orleans, Chicago e Detroit hanno avuto tutte epidemie precoci e di grandi dimensioni; sono tutte roccaforti democratiche.

montefiore medical center wakefield campus al bronx

La Reuters, un'agenzia di stampa, ha calcolato che le contee che hanno votato per Hillary Clinton alle elezioni presidenziali del 2016 hanno avuto circa 39 morti ogni 100.000 persone, tre volte il numero di quelle che hanno votato Trump.

Secondo il New York Times, alla fine di maggio le contee vinte da Trump nel 2016 avevano riportato solo il 27% dei casi e il 21% dei decessi, ma contenevano il 45% della popolazione.

Il Pew Research Centre calcola che, del 10% dei distretti congressuali più colpiti dal virus, i Democratici ne hanno 41 e i Repubblicani tre. Condomini affollati; un gran numero di minoranze etniche vulnerabili; città collegate a livello globale - tutte queste spiegano perché la malattia è decollata in zone sotto il controllo democratico.

donald trump con la visiera

Ma il modello di infezione sta cambiando, così come la politica della malattia. All'inizio di giugno, dopo più di un mese di lento declino, il numero dei casi ha ricominciato a salire dopo più di un mese, suscitando il timore di una nuova ondata di infezioni negli Stati che si erano aperti troppo presto.

Ventidue Stati hanno segnalato un aumento dei casi durante le due settimane fino all'11 giugno. Venti di essi si trovavano nel Sud o nell'Ovest e 15 avevano governatori repubblicani o maggioranze repubblicane o entrambe. Texas, Florida e California, i tre stati più popolati, hanno tutti riportato i loro più alti totali giornalieri di nuove infezioni in giugno.

CORONAVIRUS NEW YORK USA

Alla fine di marzo, invece, il 90% di tutti i casi si era verificato nel nord-est o nel Midwest. William Frey, un demografo della Brookings Institution, un think-tank, ha approfondito i numeri guardando le contee in cui la malattia appare in numeri significativi (cioè quelle che riportano 100 o più casi ogni 100.000 persone) per la prima volta.

langone health hospital new york

Tra il 20 aprile e il 7 giugno, dice, più della metà delle contee appena infettate ha sostenuto Mr Trump nel 2016. Alla fine di marzo, solo un terzo di queste contee erano sostenitori di Trump. Delle 1.292 contee che si sono unite alla categoria nelle sette settimane fino al 7 giugno,Trump ha vinto l'87%.

coronavirus san francisco

L'America rossa, in breve, è sempre più infetta. Anche il profilo etnico delle vittime sta cambiando. Alla fine di marzo, le minoranze sono state colpite in modo sproporzionato e i bianchi non ispanici rappresentavano meno della metà della popolazione delle nuove contee covid-19, ben al di sotto della loro quota di popolazione nazionale.

CORONAVIRUS NEGLI USA

Alla fine di maggio, i bianchi rappresentavano quasi i due terzi della popolazione. I bianchi suburbani sono più anziani della media e possono essere più vulnerabili per questo motivo: il 37% dei bianchi che vivono al di fuori delle grandi città ha più di 55 anni, il che li rende, in media, quattro anni più anziani dei neri e degli ispanici in quelle zone.

