INFECTED STATES OF AMERICA – NEGLI STATI UNITI LE VITTIME DEL CORONAVIRUS HANNO SUPERATO QUOTA 50MILA. SONO IL DOPPIO DI QUELLE ITALIANE. I CONTAGI SONO 890MILA – IN TUTTO IL MONDO I POSITIVI SONO 2,7 MILIONI E I MORTI 193MILA

(LaPresse) - Il bilancio delle vittime per Covid-19 negli Stati Uniti ha superato quota 50mila. Secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University nel Paese sono 50.031 i morti registrati dall'inizio della pandemia. Gli Usa si confermano ad ora il Paese più colpito dal coronavirus per numero di morti e contagiati.

