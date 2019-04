INFERMIERA D’ASSALTO - UNA 39ENNE AMERICANA, CHE LAVORAVA IN UNA CASA DI CURA, È STATA ACCUSATA DI AVER STUPRATO UN ANZIANO PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA – LA DONNA È STATA TROVATA NUDA NEL BAGNO DELL’UOMO CHE, SCONVOLTO E CONFUSO, CONTINUAVA A RIPETERE: “MI È SALTATA ADDOSSO E MI HA VIOLENTATO…"

Biagio Chiariello per "www.fanpage.it"

Una donna è stata arrestata con l'accusa di aver stuprato un anziano paziente affetto da demenza in una casa di cura in Florida. Guettie Belizaire, 39 anni, è stata trovata rinchiusa nella stanza dell'uomo intorno alle 5 del mattino. L'uomo in seguito ha detto alla polizia: "Mi è saltata addosso e mi ha violentato".

Gli investigatori sostengono che le prove del DNA la collegherebbero al presunto crimine. I collaboratori della Belizaire hanno detto che l'uomo – che non è stato identificato – era "sconvolto e confuso". Erano sospettosi perché era scomparsa da circa 90 minuti prima di essere trovata “senza vestiti” nel bagno dell'uomo, secondo le accuse, presso la Brookshire Assisted Living Facility di Melbourne, nello Stato USA della Florida.

Gli esami svolti sulla presunta vittima hanno confermato che soffre del morbo di Alzheimer e demenza. La 39enne è stata immediatamente licenziata dopo il suo arresto. L'infermiere è stata accusata di molestie e atti osceni nei confronti di una persona anziana, oltre che dell'abuso di una persona anziana, riferisce Florida Today.

In una dichiarazione il datore di lavoro di Guettie Belizaire ha dichiarato: "Il nostro centro è conforme a numerose normative statali e federali, nonché a politiche interne progettate per mantenere i residenti in una situazione di benessere e sicurezza.

Le indagini in corso su questo caso ci impediscono di rilasciare commenti sui dettagli, ma possiamo assicurare di aver seguito tutti i protocolli appropriati, inclusa la sospensione immediata e il licenziamento del dipendente in questione. Continueremo a cooperare pienamente con le autorità locali e le agenzie statali mentre proseguono le indagini”.

