INFERNO ALL’INFERNETTO: “ADESSO TI FACCIO VEDERE DI COSA SONO CAPACE, TI BRUCIO VIVO” – NEL QUARTIERE DELLA PERIFERIA DI ROMA, UN UOMO HA INCAPRETTATO UN PRESUNTO RIVALE IN AMORE, GLI HA SCARICATO ADDOSSO UNA BOMBOLETTA DI SPRAY INFIAMMABILE E LO HA MINACCIATO: “TE LA FAI CON LA MIA EX, ADESSO VEDI CHE SUCCEDE” – IL PEGGIO È STATO SVENTATO SOLO PERCHÉ L’AGGRESSORE HA CHIAMATO LA DONNA IN QUESTIONE ED È ANDATO A MINACCIARE ANCHE LEI IN NEGOZIO. POI…