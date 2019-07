INFERNO DI FUOCO - UN AEREO MILITARE SI È SCHIANTATO DURANTE UN ADDESTRAMENTO NELLA CITTÀ PAKISTANA DI RAWALPINDI: IL BILANCIO È DI 19 MORTI E DIVERSI FERITI – GLI ABITANTI CHE SI SONO SALVATI PER POCHI METRI RACCONTANO DI ESSERE STATI SVEGLIATI DALLA FORTE ESPLOSIONE E DI ESSERSI RITROVATI DAVANTI A UN MURO DI FUOCO MENTRE CERCAVANO DI FUGGIRE…(IN UN VIDEO IL MOMENTO DELLO SCHIANTO)

Un piccolo aereo militare si è schiantato in una zona residenziale nella città pakistana di Rawalpindi causando la morte di 19 persone. Il velivolo è precipitato contro un villaggio povero vicino a un quartiere di lusso nella città che ospita il quartier generale dell'esercito, creando una palla di fuoco che ha illuminato il cielo notturno e terrorizzato i residenti.

"Abbiamo ricevuto 18 cadaveri, tra civili e cinque membri dell'equipaggio", ha detto il portavoce del soccorso locale Farooq Butt, aggiungendo che altre 13 persone sono state ferite nell'incidente vicino alla capitale Islamabad. Un residente ha detto all'Afp che l'incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino. L'aereo era impegnato in una missione di addestramento.

Secondo un giornalista dell'Afp sul posto, pezzi della carcassa incendiata dell'aereo erano visibili su un tetto crollato. Una folla di abitanti si è radunata sul posto, alcuni in lacrime. Uno di loro, un vecchio con la barba bianca, Kala Khan, ha gridato "Oh figlio mio, oh figlio mio", mentre altre persone cercavano di consolarlo.

"Dormivo quando sono stato svegliato dal rumore di una forte esplosione, sono uscito da casa mia e ho visto fiamme alte, siamo corsi sul posto, la gente urlava", ha detto un testimone, Mohammad Sadiq, cinquantenne che vive nella zona. Tra i morti ci sono sette membri della stessa famiglia.

L'ultimo grave incidente aereo in Pakistan è stato nel dicembre 2016, quando un aereo di linea della compagnia aerea nazionale PIA si è schiantato sulle montagne a nord del paese, uccidendo 47 persone. Il peggiore risale al 2010 quando un Airbus 321 dell'Airblue di proprietà privata in volo da Karachi a Islamabad, precipitò sulle colline poco prima di atterrare nella capitale, uccidendo i 152 passeggeri.

