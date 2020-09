INFLUENTI DE CHE? – IL “TIME” INSERISCE HARRY E MEGHAN NELLA CLASSIFICA DELLE 100 PERSONE PIÙ INFLUENTI AL MONDO: I DUE FUGGITIVI GONGOLANO E PARTECIPERANNO ALL'EVENTO TV DEDICATO ALLA CLASSIFICA, CHE ANDRÀ IN ONDA IL 22 SETTEMBRE - NEL VIDEO DI PRESENTAZIONE APPAIONO COME "HARRY E MEGHAN", SENZA NESSUN TITOLO NOBILIARE. TE CHE CREDO! VOGLIONO MANTENERE LE DISTANZE PER POTER CONTINUARE CON LA SAGA DEGLI SCAZZI…

Il principe Harry e Meghan Markle sono tra le 100 persone più influenti al mondo, almeno stando alla classifica stilata come ogni anno dal magazine Time. Per loro si tratta di un ritorno, dal momento che erano apparsi nell'elenco anche nel 2018, anno del loro fidanzamento. Che venissero selezionati dopo l'addio alla royal family e il trasferimento in California non era scontato.

Harry e Meghan parteciperanno all'evento tv, il primo di sempre, dedicato alla classifica del Time, che andrà in onda il 22 settembre. Nel video di presentazione appaiono semplicemente come Harry e Meghan, senza nessun titolo nobiliare accanto ai nomi di battesimo: a testimoniare una scissione sempre più netta con la famiglia reale britannica. La coppia parlerà al pubblico dalla casa di Santa Barbara, e la curiosità dei fan è alle stelle.

Durante l'evento televisivo verrà svelata la lista completa delle 100 persone più influenti al mondo ma alcuni nomi sono già stati annunciati. Oltre a Harry e Meghan compaiono Sandra Oh, John Legend, The Weekend, Jennifer Hudson, Nicole Kidman, Dwayne "The Rock" Johnson, Taylor Swift e Jennifer Lopez.

